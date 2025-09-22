Brusque registra mais de 50 mm de chuva em 24 horas; confira como rio Itajaí-Mirim ficou

A passagem de uma frente fria por Santa Catarina trouxe volumes significativos de chuva em Brusque neste fim de semana. Apesar disso, nenhuma ocorrência foi registrada.

Nas últimas 24 horas, Brusque acumulou 50,40 mm de chuva. Em Vidal Ramos foram registrados 41,93 mm, em Botuverá 71,87 mm e Guabiruba 65,8 mm. Em relação ao rio Itajaí-Mirim, os níveis permanecem dentro da normalidade. Em Brusque, o rio marcou 1,72 metro; em Presidente Nereu, 1,30 metro; em Botuverá, 2,80 metros; em Guabiruba, 1,10 metro; e em Vidal Ramos, 2 metros.

Segundo o coordenador da Defesa Civil de Brusque, Edevilson Cugiki, a situação segue em monitoramento. “A Defesa Civil continua monitorando tanto a chuva quanto os níveis do rio. Em Brusque e Guabiruba, os níveis já estão baixando devido à diminuição da chuva durante a noite. Em Vidal Ramos e Botuverá, há elevação e estabilidade, mas dentro do esperado para o cenário atual”, explicou.

A previsão indica que a chuva deve persistir ao menos até a tarde desta segunda-feira. Com o avanço de uma massa de ar seco e frio, o tempo deve se estabilizar gradualmente. Caso haja mudanças, novos comunicados serão emitidos pela Defesa Civil.

A orientação é para que, durante os temporais, a população busque locais seguros, evite permanecer próxima a janelas e não circule em áreas com risco de alagamento. Também não é recomendado se abrigar sob árvores nem transitar perto de placas, muros e postes de energia.

Assista agora mesmo!

Onde o Centro começou: relembre as transformações da praça Barão de Schneeburg, em Brusque:

