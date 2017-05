Brusque registra mais de 80 milímetros de chuva em 96 horas

Nas últimas 96 horas o acumulado de chuva chegou a 83 milímetros em Brusque. O nível do rio Itajaí-Mirim estava em 3,60 metros às 13h desta quarta-feira, 31, e não preocupa a Defesa Civil. No entanto, o órgão está em estado de atenção devido ao risco de deslizamentos no município.

Entre ça e -feira, 30 e 31, a Defesa Civil não registrou ocorrências. No fim de semana foram cinco deslizamentos, um alagamento e três casos de árvores que poderiam colocar residências em risco. “Estamos com um volume de chuva elevado na nossa região, mas o que mais preocupa são os deslizamentos”, ressalta o coordenador Edevilson Cugik.

O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) emitiu alerta de risco moderado de deslizamentos para Brusque. “Quem mora perto de encostas deve ficar atento e se perceber movimentação de terra, árvore caindo, deve deixar a casa e entrar em contato com a Defesa Civil, pelo 199”.

Informações sobre o clima, nível do rio Itajaí Mirim, boletins sobre o tempo estão disponíveis no site da Defesa Civil.