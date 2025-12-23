O complexo de cachoeiras do Taquaruçu, localizado no bairro Cedro Grande, em Brusque, foi definitivamente fechado ao acesso do público na segunda-feira, 22 de dezembro.

A decisão partiu dos moradores, com apoio dos proprietários da área, que se uniram em um mutirão para instalar uma cerca de aproximadamente 250 metros de extensão, impedindo o acesso aos locais de banho.

Situação insustentável

A medida surge como resposta a uma sequência de problemas que, segundo a comunidade, tornaram a situação insustentável.

Acúmulo de lixo, som automotivo em volume elevado, consumo de drogas, invasões em propriedades vizinhas e até a presença de dejetos humanos no entorno passaram a fazer parte da rotina de quem vive nas proximidades.

“A gente suportou até não poder mais. Quando nos reunimos, dissemos agora é o limite”, desabafou um morador que preferiu não ser identificado.

Brusque paga o preço

Com efeito, os próprios moradores fazem questão de destacar que nem todos agiam dessa forma.

Muitos sempre frequentaram o local de maneira ordeira, recolhendo o lixo e respeitando o ambiente.

Ainda assim, os excessos recorrentes de alguns acabaram pesando, fazendo com que, na prática, os bons pagassem pelos maus.

Além disso, em diversas ocasiões, a Polícia Militar precisou ser acionada para conter a perturbação.

Mutirões e acessos irregulares

Somado a isso, mutirões de limpeza então passaram a ser realizados por voluntários locais, recolhendo inúmeros sacos de resíduos, evidenciando o impacto do uso desordenado do espaço.

Outro fator decisivo foi a entrada irregular de pessoas em terrenos particulares próximos às cachoeiras.

Relatos indicam invasões a ranchos, uso de lenha dos proprietários para churrascos e encontros que terminavam com sujeira e danos.

Diante desse cenário, moradores e proprietários decidiram então interditar a área para preservar o local e garantir a tranquilidade da vizinhança.

Por se tratar de uma área particular, prevaleceu o entendimento de que bloquear o acesso passou a ser uma medida urgente e inevitável.

Caso recorrente em Brusque

A situação, aliás, não é isolada em Brusque. Em novembro de 2025, outra cachoeira no bairro Bateas também teve o acesso bloqueado pelos mesmos motivos.

Tais episódios reacendem o debate sobre o uso desordenado de áreas naturais, especialmente no verão, quando a procura por lazer aumenta e, em contrapartida, crescem os impactos da falta de consciência ambiental.

Belas paisagens de Brusque

Apesar da polêmica, pois, é inegável que o Taquaruçu figura entre as paisagens mais belas de Brusque.

O complexo reúne três cachoeiras cercadas por vegetação exuberante, que nesta época do ano costuma atrair grande número de visitantes em busca de contato com a natureza.

Nesse cenário, o fechamento expõe um limite cada vez mais evidente entre o direito ao lazer e o dever de respeitar o meio ambiente e as comunidades do entorno.

Brusque no Taquaruçu

