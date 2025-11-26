Um episódio incomum registrado em Brusque vem chamando a atenção por envolver um exemplar de palmito-içara, também conhecido como palmito-juçara, que apresenta cinco cabeças em um único pé.

O achado foi observado no bairro Rio Branco, na propriedade do brusquense Ciro Groh e analisado pelo arborista Max da Silva.

Com certificação na área ambiental obtida em 2022, Max ressalta que desde a infância esteve em contato direto com árvores e atividades ligadas à vegetação nativa.

Contudo, mesmo com toda essa vivência, ele afirma jamais ter se deparado com uma palmeira dessa espécie apresentando cinco cabeças.



O arborista explica que o palmito-juçara costuma desenvolver apenas um tronco, podendo, em situações mais raras, apresentar duas ou até três cabeças.

Ainda assim, cinco no mesmo pé fogem completamente do padrão e evidenciam o caráter excepcional da descoberta.

Raridade destacada em Brusque

Sobretudo, a descoberta ganha ainda mais relevância por envolver uma espécie ameaçada, já que sofre com a extração predatória do palmito.

Esse cenário torna cada exemplar preservado ainda mais importante e reforça a necessidade de proteção da Mata Atlântica.

Com efeito, a ocorrência de múltiplas cabeças é considerada rara e pode estar ligada a mutações ocasionais ou a alterações incomuns no desenvolvimento da espécie.

Valor ecológico em Brusque

Ademais, o fato de o exemplar estar localizado em área urbana amplia o caráter inusitado da ocorrência.

A espécie juçara exerce função essencial na floresta, já que seus frutos servem de alimento para aves que dispersam sementes e favorecem a regeneração natural.

Nesse contexto, o achado no bairro Rio Branco não apenas surpreende pela raridade, mas também reforça a importância ecológica da espécie e a necessidade de preservar ambientes onde ela ainda se mantém.

Fotos comprovam raridade

Por fim, o registro coloca Brusque em evidência no cenário de ocorrências botânicas singulares e estimula reflexões sobre biodiversidade e conservação.

Para quem deseja conferir todos os detalhes desse caso raro, a edição apresenta uma galeria de fotos exclusiva disponível após os anúncios.

Dessa forma, as imagens documentam de forma clara a estrutura do palmito-içara com cinco cabeças e confirmam a autenticidade do achado.

Galeria após o apoio comercial

Palmito raro de Brusque em fotos

*Créditos: Ciro Groh/O Município >>

Ajude a manter este trabalho do Blog do Ciro Groh, contribuindo com qualquer valor via Pix, através do CPF chave: 57029768949

