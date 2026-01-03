O início de 2026 tem sido marcado por dias de calor intenso em Brusque, prolongando a sequência de temperaturas elevadas já observada nos últimos dias de dezembro de 2025.

Os picos, próximos ou acima dos 36°C, chamam a atenção e reacendem o debate sobre a recorrência de episódios térmicos extremos no município e no Vale do Itajaí.

Brusque no verão de 2014

Nesse contexto, a atual configuração atmosférica remete a um dos períodos mais severos já registrados na cidade sob o ponto de vista climático, representado pelo verão de 2014.

Entre 28 de janeiro e 13 de fevereiro daquele ano, Brusque então atravessou uma sequência de 17 dias com temperaturas máximas superiores a 36°C.

Os dados foram coletados pela rede de estações meteorológicas mantida por Ciro Groh, responsável por acompanhar o comportamento do tempo na região brusquense de forma contínua desde 1987.

A persistência do calor, inclusive, foi potencializada pela escassez de chuvas, fator que contribuiu para alterações no cenário climático e impôs dificuldades adicionais ao cotidiano da população.

O período se destacou, sobretudo, pela manutenção do abafamento extremo ao longo de mais de duas semanas.

Reflexos no comércio

Os reflexos daquela onda de calor também se estenderam ao comércio local, que rapidamente sentiu os impactos da alta demanda por equipamentos de climatização.

A procura por ventiladores e aparelhos de ar-condicionado cresceu de forma significativa, levando ao esgotamento desses produtos em diversos estabelecimentos e reduzindo as alternativas imediatas para amenizar o desconforto térmico.

Brusque próxima de 42ºC

Os registros daquela época revelam números expressivos.

Em 8 de fevereiro de 2014, a estação instalada no bairro Rio Branco indicou 41,8°C à sombra, valor que permanece como o mais elevado já observado dentro do histórico dessa rede de monitoramento.

Brusque sentida ao sol

Ainda naquele dia, uma medição experimental, realizada com o sensor exposto diretamente à radiação solar, apontou 58°C.

Embora esse último dado não se enquadre nos critérios técnicos de aferição padronizada, ele contribui para dimensionar a intensidade do calor enfrentado naquele verão.

O alívio do calor

O alívio só foi observado em 14 de fevereiro, quando a chuva voltou a atingir Brusque após um período prolongado de estiagem.

Na ocasião, o acumulado do dia chegou a 15,3 mm, acompanhado por uma queda da temperatura máxima, que não ultrapassou os 27,3°C.

Brusque sob notável média térmica

Ainda assim, fevereiro de 2014 encerrou com média térmica de 28,6°C, a mais elevada já registrada em pelo menos 39 anos dentro da série histórica acompanhada pela rede de estações de Ciro Groh.

Ao revisitar os registros de 2014, fica então evidente que aquele episódio permanece como referência histórica de calor extremo em Brusque.

Já neste início de 2026, as temperaturas observadas sinalizam a manutenção de um padrão de calor elevado, embora em escala significativamente inferior à registrada 12 anos atrás.

As fotografias

Por fim, a edição apresenta, após os anúncios, uma galeria de imagens que retrata o cenário observado em Brusque neste período inicial de 2026, com os termômetros novamente alcançando a marca dos 36°C.

Os registros visuais, pois, ajudam a ilustrar como a cidade enfrenta mais um período de calor significativo no começo de ano.

Brusque neste início de 2026

*Créditos das imagens: Ciro Groh/O Município >>

