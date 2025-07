Brusque retoma fôlego na Série C com vitória em momento fundamental

O Brusque jogar bem ou jogar mal contra o Maringá nesta segunda-feira, 14, era algo secundário. Vencer era essencial, de qualquer jeito. E venceu. Os três pontos obtidos fora de casa vêm com um alívio e um novo fôlego para brigar por uma vaga no G-8. É um momento crucial, faltando sete rodadas, em que erros podem ser irrecuperáveis e acertos podem embalar rumo ao objetivo.

O quadricolor fazia um jogo muito ruim até Guilherme Pira sofrer o pênalti. Erros de passe, espaços oferecidos, insegurança em posicionamento eram notáveis. O gol adversário parecia questão de tempo.

O Maringá era empurrado por sua torcida e poderia ter aberto o placar. Cristovam, ex-Brusque, perdeu gol feito. Matheus Nogueira aprontou outra de suas grandes atuações. E contou com uma sorte que não se via nos últimos quatro jogos, quando defendeu o chute de Júlio Rodrigues e viu a bola explodir no travessão e quicar na linha. Lance dificílimo para qualquer arbitragem sem VAR.

Poucos minutos depois, Diego Mathias abre o placar, em cobrança de pênalti assustadoramente bonita. Se tivesse perdido, poderia, como dizem, voltar “a pé, pela estrada velha”.

Mas não perdeu. DG fez um gol que desestabilizou não só os batimentos cardíacos do torcedor quadricolor, mas também todo o time do Maringá. O Dogão jamais se recuperou totalmente do baque. Guilherme Pira matou o jogo logo depois, em bela jogada individual após passe magistral de Éverton Alemão.

Foi o possível dentro dos quatro dias de trabalho do técnico Bernardo Franco. Com o passar das semanas e com o alinhamento entre comissão técnica e elenco, são esperadas as evoluções que podem recuperar o Brusque no caminho que ele próprio se propôs a trilhar. Tomara que a janela de transferências ajude com reforços e não atrapalhe com saídas.

Contra o Retrô, no domingo, 20, jogando em casa, há uma oportunidade de renovar mesmo os ares, para deixar qualquer possibilidade de rebaixamento em míseras casas decimais. E só por não cair, o Brusque dá um passo importante para a estabilidade no curto prazo. Aproxima-se a hora de conseguir algo mais.

Tempo certo

A princípio, o Brusque acertou ao encerrar a passagem de Filipe Gouveia pelo clube. Algo parece ter se perdido no último mês. O time não parecia ter se recuperado da goleada para o Confiança e quase não oferecia soluções no ataque. Era mais do que “as coisas não estão dando certo”, ou “a bola não está entrando no gol”. Claro, o elenco tem limitações, mas o Brusque parecia ter chegado a um limite e iniciado até uma regressão.

A escolha por Bernardo Franco vai se provar certa ou errada apenas com o passar do tempo e com os resultados. A diretoria, contudo, tem bons argumentos na contratação do jovem treinador, que está diante de uma boa oportunidade. E cabe à diretoria fornecer as condições e peças para que Bernardo Franco consiga superar o trabalho de Filipe Gouveia.

O técnico português foi corajoso ao aceitar um desafio terrível, de assumir a equipe com elenco incompleto a poucos dias da estreia do Catarinense, numa conturbada transição de gestões. E mesmo assim, entregou, dentro do contexto, resultados muito bons.

