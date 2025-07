Fundado em 13 de julho de 2008 por Alfredo Junges, o grupo de dança Furacão Gaúcho se consolidou como uma das principais expressões do tradicionalismo sul-brasileiro em Brusque e região.

*Confira a galeria de fotos no fim da edição

Com atuação sem fins lucrativos, o grupo promove ações que valorizam a cultura gaúcha. Desde sua criação, o Furacão Gaúcho passou por diferentes lideranças.

Após o período inicial com Alfredo, a condução ficou a cargo de Tadeu Burko, sendo posteriormente assumida por Miguel Frainer Filho e Andréia Frainer, atuais “patrões”.

Sob esse comando, a iniciativa ganhou ainda mais força e visibilidade.

Legado presente em Brusque

Atualmente, o grupo é composto por 12 casais ativos, que participam regularmente dos ensaios, cursos e apresentações.

Além de integrantes, esses casais atuam como instrutores voluntários, sendo responsáveis por repassar os conhecimentos da dança gaúcha de salão a novos participantes.

O grupo, pois, também conta com seis casais beneméritos.

Embora estejam temporariamente afastados das atividades por motivos pessoais — como questões familiares ou de saúde — continuam sendo reconhecidos por sua trajetória.

Além disso, permanecem vinculados ao Furacão Gaúcho, mantendo vivo o legado que construíram ao longo dos anos.

Aulas grátis

Todas as aulas oferecidas pelo grupo são gratuitas, reforçando então o compromisso de democratizar o acesso à cultura e estimular a entrada de novos casais.

A dança é a principal frente de atuação, mas não a única. Apresentações de Terno de Reis, visitas a casas de recuperação e outras ações sociais fazem parte do calendário de atividades.

Dança une Brusque

No próximo domingo, 27 de julho, será então iniciada a segunda turma de 2025 do curso de dança gaúcha de salão.

A atividade é gratuita e voltada exclusivamente para casais. As aulas ocorrerão das 16h30 às 19h, na quadra do Instituto Federal Catarinense (IFC) – Campus Brusque, no bairro Jardim Maluche.

Os ensaios regulares do grupo também acontecem aos sábados, no mesmo horário, na Escola Reunida Municipal Padre Luiz Gonzaga Steiner, localizada na Travessa Lagoa Dourada, em Brusque.

Inspirado por nomes como Paixão Côrtes e Barbosa Lessa, o grupo leva adiante o lema “Resgatando as raízes”, promovendo o resgate cultural por meio da dança e do voluntariado, com amor, disciplina e dedicação.

*Confira a seleção de fotos mais adiante >>

Ao final da edição, após os anúncios, está disponível uma galeria especial de fotos que revela a beleza e a emoção dos encontros promovidos pelo Furacão Gaúcho.

Galeria após anúncios

Descubra os parceiros comerciais que apoiaram a criação deste conteúdo especial do Blog do Ciro Groh.

Ao clicar nos banners, você poderá então conhecer mais sobre seus produtos e serviços.

Oferecimento:

Leia também:

1. Moradora de Guabiruba então transforma muro em espetáculo de manacás

2. Brusque tem frio desigual em dia de preparativos para Festa dos Motoristas

Aconteceu em Brusque

*Créditos das imagens: Maísa Frainer >>

•Ajude a manter este trabalho do Blog do Ciro Groh, contribuindo então com qualquer valor via Pix, através do CPF chave: 57029768949

Ajude a manter este trabalho do Blog do Ciro Groh, contribuindo então com qualquer valor via Pix, através do CPF chave: 57029768949

•Receba, pois, diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK