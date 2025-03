Em Brusque, a nostalgia toma forma neste fim de semana, à medida que a 23ª edição do tradicional Mercado de Pulgas transforma o pavilhão da Fenarreco em um verdadeiro baú de memórias.

Quem nunca se pegou nostálgico ao encontrar um objeto que remete a tempos remotos?

Aquela panela de ferro da vovó, o fogão antigo que exalava o aroma de bolo recém-assado ou a televisão que reunia a família para assistir aos clássicos da infância.

Assim, desde sexta-feira, 7, uma multidão vem percorrendo os corredores do local, repletos de raridades e relíquias que atravessam gerações.

O evento, que se encerra neste domingo às 18h, conta com aproximadamente 170 expositores, reunindo desde antiguidades preciosas e peças de colecionador até artigos artesanais e itens curiosos.

Brusque além das relíquias

Contudo, não é apenas o encanto dos objetos que atrai os frequentadores.

O Mercado de Pulgas também oferece uma programação variada, com feira de artesanato, exposição de carros antigos e apresentações musicais ao vivo, garantindo uma experiência completa para toda a família.

E o melhor: para ter acesso a essa jornada pelo tempo, basta contribuir com 1 kg de alimento ou um item de higiene pessoal, que será destinado a ações sociais.

Além disso, o estacionamento é gratuito, facilitando ainda mais a participação do público.

Memórias à espera em Brusque

O Mercado de Pulgas não é apenas um evento, é um convite para reviver lembranças, resgatar histórias e, quem sabe, encontrar aquele objeto especial que traz consigo um pedacinho do passado.

Se você ainda não passou por lá, ainda há tempo de mergulhar nessa experiência singular antes do encerramento deste domingo.

Afinal, algumas memórias estão apenas esperando para serem redescobertas.

Para que você possa se transportar de forma imersiva para este cenário, preparamos uma galeria de fotografias que traduz, com clareza e impacto visual, toda a essência dessa narrativa.

As imagens capturam os momentos e detalhes mais marcantes da 23ª edição do Mercado de Pulgas de Brusque, proporcionando uma experiência sensorial antes mesmo do texto principal.

Brusque nostálgica em fotos

*Créditos: Ciro Groh/O Município >>

