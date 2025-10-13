Conteúdo apresentado por Prefeitura de Brusque:

O fim de semana em Brusque foi marcado por um espetáculo de cores, sons e emoções que reafirmaram o legado da 38ª Fenarreco, uma das mais expressivas celebrações culturais de Santa Catarina.

O evento, realizado no pavilhão Maria Celina Vidotto Imhof — popularmente conhecido como pavilhão da Fenarreco — transformou o espaço em um grande encontro de culturas.

Com efeito, tradição e modernidade se entrelaçaram em perfeita harmonia, criando uma atmosfera vibrante e acolhedora.

Sobretudo no sábado, 11, o público compareceu de forma expressiva, criando uma extensa fila que contornava quarteirões inteiros na parte externa do pavilhão.

A cena refletia o entusiasmo de quem buscava participar dessa experiência coletiva, que há quase quatro décadas celebra então as origens germânicas de Brusque e o espírito acolhedor de seu povo.

brusque
Mãe e filhos encantam com trajes típicos na Fenarreco/Foto: Ciro Groh/O Município

Brusque em festa

Nesse contexto, ao adentrar o pavilhão, o público foi imediatamente envolvido por uma atmosfera vibrante.

Bandas típicas germânicas conduziam danças animadas, brindes e momentos de confraternização ao som de melodias que atravessam gerações.

Ademais, a gastronomia exerceu papel central, com o tradicional marreco com repolho roxo e outras especialidades que compõem a essência culinária da cultura alemã.

O ambiente externo, por sua vez, oferecia diversão para toda a família, com parque infantil e diversas atrações que mantinham o público em constante movimento.

Brusque
Jovens então celebram a tradição com simpatia e estilo na Fenarreco/Foto: Ciro Groh/O Município

Brusque respira cultura

Moradores de Brusque e das cidades vizinhas, como Guabiruba e Botuverá, além de turistas provenientes de diversas regiões do Brasil, marcaram presença no evento, compartilhando um sentimento coletivo de alegria e pertencimento.

Além disso, a organização demonstrou eficiência exemplar ao aliar segurança, conforto e fluidez, garantindo que cada visitante desfrutasse plenamente do evento.

Assim, o fim de semana evidenciou, com notável intensidade, o verdadeiro espírito da Fenarreco.

brusque
Elegância e tradição em uma cena que então traduz o espírito da Fenarreco

Brusque vai além

Em síntese, a festa está revelando seu potencial de engajamento cultural e social, consolidando-se como uma celebração que ultrapassa o mero entretenimento.

Sob tal perspectiva, a 38ª Fenarreco reafirma tradições, mobiliza comunidades e atrai públicos diversos, sustentando sua relevância no calendário festivo nacional.

brusque
Pavilhão cheio de vida e alegria durante a Fenarreco/Foto: Ciro Groh/O Município

As lindas fotos

Galeria de fotos

Créditos: Ciro Groh/O Município

A festa segue até o dia 19 de outubro, no pavilhão da Fenarreco, com entrada gratuita. Durante os 11 dias, a programação inclui apresentações folclóricas, brincadeiras típicas e música alemã. Clique aqui e confira mais informações sobre a festa mais gostosa do Brasil.

