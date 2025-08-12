O Brusque entrou em contato com o Paysandú nas últimas semanas para iniciar conversas sobre a possível construção de um estádio na sede alviverde. Dirigentes paysanduanos confirmam o contato, mas aguardam a apresentação de um projeto por parte do quadricolor.

O presidente do Paysandú, Carlos Alberto Ghislandi, relata que o clube está aberto a conversar com o Brusque para um acordo que viabilize a construção de um estádio adequado para as competições que o quadricolor vem disputando. O que ocorreu foi apenas um primeiro contato, iniciado pela diretoria da SAF.

“Com a elaboração de um projeto e uma proposta que seja boa para o Paysandú e para o Brusque, vamos discutir com a Diretoria Executiva e, depois, com o Conselho. Mas é necessário ter este projeto”, afirma.

“Nós estamos abertos a conversar. Se vai sair ou não, não depende apenas de nós. Depende da diretoria, do Conselho. Se levarmos um projeto ao Conselho, acho que conseguimos aprovar”, completa o diretor de futebol do Paysandú, Gerson Luis Morelli, o Keka.

A SAF já havia entrado em contato com o Paysandú no início do ano. Na ocasião, a ideia era ter o estádio Cônsul Carlos Renaux como centro de treinamento e uma sede. Contudo, as conversas não evoluíram. O Brusque SAF acabou fechando acordo com o América, do bairro Steffen, que se tornou a sede do clube.

Atualmente, o estádio Cônsul Carlos Renaux é utilizado para escolinhas de futebol e categorias de base, além de abrigar competições comunitárias e amadoras. No período noturno, o gramado sintético é dividido em campos de futebol 7, que são alugados ao público geral. E desde 2024, o Paysandú tem um time de futebol feminino que disputa o Campeonato Catarinense.

Futuras negociações abordariam, entre diversos outros pontos, a transferência das atividades das categorias de base e escolinhas do Paysandú. A sede social do clube, localizada na rua Pedro Werner, foi inaugurada em 1949. O estádio Cônsul Carlos Renaux é de 1924.

Augusto Bauer

O Brusque aluga o estádio Augusto Bauer, do Carlos Renaux, para realizar suas partidas como mandante. O contrato de aluguel, assinado em fevereiro, é válido até 31 de julho de 2027, com pagamentos de R$ 35 mil mensais e R$ 3,5 mil adicionais para contas de água, esgoto, luz e taxas públicas. Os preços são válidos para o Brasileiro Série C, sujeitos a reajuste anual e com aumento fixado em contrato em caso de acesso à Série B.

O Município entrou em contato com o Brusque, mas não teve retorno até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto.

