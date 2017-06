Brusque se classifica para o hexagonal final do Estadual de Basquete Sub-13

As equipes de basquete Sub-13 de Brusque e Florianópolis se garantiram no hexagonal final do Estadual. Nas semifinais disputadas em Brusque, o time da capital ficou com a primeira colocação com três vitórias em três jogos, seguido pelos anfitriões, com duas vitórias e um revés, justamente para o primeiro colocado.

Ainda participaram desta etapa as equipes de Joinville e Criciúma, terceira e quarta colocadas, respectivamente. Os últimos jogos da chave foram realizados no domingo, 18, quando Florianópolis venceu Criciúma e Brusque assegurou a vaga num jogo disputadíssimo diante de Joinville.

Agora, as duas equipes classificadas se juntam a Santa Rosa e Clube Concórdia, classificados na fase semifinal de Lages, e Colégio Salesiano (Itajaí) e Avaí (Florianópolis), classificados da fase semifinal disputada em Campos Novos.

Veja como foram os jogos deste

Florianópolis 53×50 Criciúma

Já classificado após duas vitórias nos dois primeiros jogos a equipe de Florianópolis (IBBC/Benetton Basket/IP/Udesc) teve dificuldades para vencer o time do Criciúma Basquete. O primeiro período foi equilibrado, e a diferença de pontos entre os times foi de apenas três (16 a 13). No segundo período, o time da capital sobrou e parecia que a partir de então só dilataria a vantagem após abrir 34 a 20 no placar agregado. Mas após o retorno do intervalo, a equipe do Sul do Estado voltou melhor, Florianópolis sentiu a pressão e o jogo pegou fogo. Na base da raça, o time de Criciúma foi buscar ponto a ponto, virou o terceiro período ainda atrás (42 a 37) e vendeu caro a derrota no fim. Faltando 1min30s para o fim da partida, a equipe chegou a virar o placar: 50 a 49. Mas todo o desgaste e pressão em cima do adversário acabou não sendo o suficiente. Mesmo sem jogar bem nos dois últimos quartos, a boa vantagem conquistada no início ajudou o time de Florianópolis a fechar o jogo em 53 a 50.

Brusque 44×40 Joinville

A equipe de Brusque (AD Brusque/FME/Colégio São Luiz) entrou em quadra diante de Joinville (AABJ/Felej/Ciser/ Embraco/Selbetti/Millium) em um confronto direto em busca da vaga na próxima fase. Foi mais um jogo nervoso, onde os times erraram bastante e a força de vontade muitas vezes prevaleceu diante da técnica. A equipe de Brusque começou ligada no jogo. Empurrado pela torcida, o time conseguiu abrir diferença de sete pontos ao fim do primeiro quarto (13 a 6). Em um dia inspirado do camisa 6 Luiz Knabben, a equipe praticamente manteve a vantagem até o fim do segundo período, encerrado em 22 a 16. Mas foi nos dois últimos quartos que o jogo ganhou em emoção. Bem nos tiros livres, Joinville passou a ameaçar a vantagem brusquense, que correu risco nos minutos finais de partida. Mas do outro lado, Luiz assumiu a responsabilidade da partida e foi certeiro na maioria dos arremessos. Faltando um minuto para o fim da partida, o jogo ficou dramático com o placar em 42 a 39 para os brusquenses. A última bola de dois pontos, no entanto, selou a vitória e classificação para os donos da casa, que venceram o jogo por 44 a 40.

O técnico Luiz Gulini, o Luizão, destaca que a equipe já se prepara há três anos para esse momento e mostra felicidade por avançar numa chave considerada a da morte.”Tanto Joinville quanto Criciúma também poderiam estar brigando pelo título. Foram jogos muito equilibrados, com equipes gabaritadas para serem campeãs e a gente conseguiu se superar e agora vamos em busca da melhor colocação”, comenta.

O treinador observa que mais de 20 equipes começaram o campeonato estadual. Agora, restam somente seis. “Nossa meta sempre foi estar entre essas seis melhores equipes. Agora vamos nos preparar para a fase final e treinar essa gurizada. Eles ainda erram bastante, o que é algo normal, mas vamos trabalhar firme para buscar um grande resultado”, afirma.

Campeonato Estadual de Basquete Sub-13