O Brusque se prepara para jogar uma sequência de quatro jogos fora de casa, num período que pode ser decisivo tanto no Brasileiro Série C quanto na Copa Santa Catarina. Tudo começa com a viagem para encarar a Ponte Preta às 19h deste domingo, 14, no Moisés Lucarelli, pela segunda rodada da segunda fase da Série C.

A agenda segue com a partida contra a Chapecoense, às 20h de quarta-feira, 17. Depois, o quadricolor volta a Campinas (SP), visitando o Guarani no Brinco de Ouro com apito inicial às 19h de domingo, 21. O último desafio da sequência é contra o Concórdia, às 20h de quarta-feira, 24.

Primeira parada

A delegação do Brusque viaja na manhã deste sábado, 13, tem agendado um treino no centro de treinamentos do Red Bull Bragantino, em Atibaia (SP), a cerca de 60 quilômetros de Campinas. “Uma parceria boa, com excelente relação [com o Red Bull Bragantino]. Estrutura é a melhor do Brasil, e o Brusque vai treinar lá”, afirma o gerente de futebol do Marreco, Pedro Costa.

Após a partida contra a Ponte Preta, a equipe dorme em Campinas e volta a Brusque na segunda-feira, 15. Na terça-feira, 16, é a vez da delegação da Copa Santa Catarina viajar a Chapecó.

Chapecó

A comissão técnica da Copa Santa Catarina será uma especial, formada pelos assistentes. Até a publicação desta matéria, não foi tomada uma decisão, mas, a princípio, Felipe Romário, auxiliar-técnico permanente do clube, comandará a equipe à beira do campo. Ele terá a disposição colegas de funções como preparação física e preparação de goleiros.

Enquanto isso, a comissão técnica principal, com Bernardo Franco, Marcos Skavinski e preparadores, vai aplicar treinos na quarta-feira, 17, e na quinta-feira, 18, para o time da Série C. A delegação da Copa Santa Catarina folga, retornando de Chapecó.

Volta a Campinas

O time da Série C viaja na sexta-feira, 19. Estão previstos treinamentos na sexta, 19, e no sábado, 20, em Campinas, antes do jogo contra o Guarani. O local das atividades ainda será definido.

De volta ao Oeste

A delegação do Brusque sai de Campinas na segunda-feira, 22, voltando para casa. Na terça-feira, 23, o time da Copa Santa Catarina faz a viagem a Concórdia.

Em casa

Terminada a sequência fora de casa, o Brusque terá quatro jogos consecutivos no Augusto Bauer. Assim como ocorreu na primeira rodada da Copa Santa Catarina, o quadricolor adiantou as partidas da quarta e da quinta rodada da competição para que elas sejam realizadas dois dias após os confrontos das respectivas rodadas da segunda fase do Brasileiro Série C.

As fases de grupos terminam no fim de semana de 11 e 12 de outubro. na Série C, Náutico e Brusque se enfrentam em 11 de outubro, enquanto Santa Catarina x Brusque, pela Copa Santa Catarina, segue marcada para o dia 12.

Elenco disponível

O Brusque tem, a princípio, 36 jogadores para lutar pelo acesso à Série B do Campeonato Brasileiro, enquanto precisa ter atletas à disposição para a Copa Santa Catarina. A conta já considera três atletas que não devem se recuperar a tempo de jogar: o centroavante Álvaro e os goleiros Jordan e Lucas Moura. Outra ausência é o volante Carlos Biro, que, por enquanto, está afastado do elenco por faltar a uma viagem para jogo da Série C.

Enquanto o quadricolor tiver chances de acesso no Brasileiro, a Copa Santa Catarina terá escalações alternativas, sem os titulares habituais.

