O mercado imobiliário de Brusque vem, consistentemente, chamando a atenção de grandes players e investidores. Agora, chega o momento de elevar a cidade a um novo patamar.

Petersen Poia, empresário reconhecido por liderar a transformação de operações logísticas de alta complexidade em todo o mundo e recentemente destaque na Forbes, principal revista de negócios do planeta, anuncia a expansão de seu grupo construtor para o Brasil.

Brusque foi escolhida como ponto de partida para um plano de crescimento ambicioso, que deve injetar mais de R$ 600 milhões em Valor Geral de Vendas (VGV) no mercado nos próximos meses.

Tecnologia bilionária: uma história de sucesso

“A credibilidade da Priime Tech é construída com contratos de longo prazo e estabilidade financeira em megaoperações globais. Nossa entrada na construção civil brasileira, iniciada pelo sucesso em Orlando, é uma extensão dessa mesma solidez. Viemos para investir com a segurança de um grupo que opera no mais alto nível de excelência e consistência mundial”, afirma Petersen Poia.

Um compromisso com a evolução do mercado

A expansão está estruturada para lançar pelo menos quatro empreendimentos apenas em Brusque, ao longo dos próximos meses.

Esse movimento representa um voto de confiança no potencial de crescimento e valorização do mercado catarinense. Mais do que isso, a presença de um player consolidado atua como um ímã para investidores internacionais, que enxergam na credibilidade de Poia a segurança necessária para aportar capital na região, elevando o padrão de liquidez e o valor agregado dos imóveis em Brusque.

Biscayne e Key chegam para redefinir padrões

Brusque se prepara para receber duas frentes de negócios que têm na arquitetura e na valorização seu principal ativo.

Biscayne Empreendimentos: o selo de exclusividade e arquitetura singular A Biscayne Empreendimentos será referência no mercado de alto padrão e na arquitetura autoral, com projetos que se tornarão verdadeiros marcos urbanos. O foco é a exclusividade em regiões nobres e a aplicação dos mais rigorosos processos construtivos de qualidade mundial.

Key Empreendimentos: democratização do design superior

Em paralelo, a Key Empreendimentos cumpre uma missão estratégica: democratizar o alto padrão. A proposta é permitir que um público mais amplo tenha acesso a imóveis com alto valor agregado em acabamento e projeto, quebrando paradigmas de qualidade no segmento em expansão da cidade.

“Nosso início por Brusque e pelo litoral não é aleatório; é uma aposta na força do empreendedorismo local. Estamos integrando a solidez da nossa tecnologia com a beleza e o potencial deste mercado. O que o público pode esperar, tanto da Biscayne quanto da Key, é a segurança de um investimento que valoriza e a entrega de imóveis com arquitetura e propósito. É o início de um legado.”