Brusque se reapresenta e inicia preparação para as quartas de final do Catarinense

Após a vitória por 3 a 1 sobre o Hercílio Luz neste sábado, 22, o elenco do Brusque se reapresentou nesta terça-feira, 25, iniciando a preparação para as quartas de final do Campeonato Catarinense. O quadricolor enfrenta a Chapecoense às 18h30 deste sábado, 1º, no Augusto Bauer. Em caso de empate, a decisão será nos pênaltis.

A principal novidade para a partida é o retorno do atacante Guilherme Pira, que retorna de suspensão pelo terceiro cartão amarelo. O meio-campista Biel ficou fora da partida contra o Hercílio Luz por conta de fadiga muscular e iniciou transição para as atividades normais.

Os primeiros treinamentos para a partida foram realizados no Centro de Treinamentos Rolf Erbe, o CT do Marreco. Após um treino de força comandado pelo preparador físico George Castilhos, os jogadores participaram de trabalho técnico em campo aberto, com troca de passes e posicionamento de linhas. Passes e finalizações foram treinados na parte final, em campo reduzido.

