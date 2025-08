Na noite de terça-feira, 5 de agosto de 2025, o Santuário Nossa Senhora de Azambuja, em Brusque, tornou-se palco de uma Santa Missa marcada por fortes emoções e intensa manifestação de fé.

*Acompanhe a galeria de fotos no fim da edição

A esperada celebração de cura e libertação, realizada sempre na primeira terça-feira de cada mês, foi presidida, desta vez, pelo carismático padre Elinton Costa, da Comunidade Bethânia de São João Batista.

Com efeito, sua presença atraiu fiéis não apenas da cidade, mas de toda a região.

Por consequência, desde o fim da tarde, o movimento em torno do Santuário já revelava a grandeza da celebração que se anunciava.

Missa irradia fé e emoção

Ao longo da missa, a atmosfera foi de intensa comoção. Cânticos ecoavam pelas paredes centenárias da igreja, tocando o coração de cada pessoa presente.

Muitos erguiam as mãos ao céu em oração, clamando por bênçãos, enquanto as palavras do padre, repletas de fé e consolo, pareciam alcançar os recantos mais íntimos de quem ouvia.

Em meio ao silêncio respeitoso da assembleia, lágrimas escorriam, revelando o quanto aquela noite significava para tantos.

Com uma homilia sensível, padre Elinton falou diretamente às dores e anseios de quem lotava cada banco do Santuário.

Sua voz serena e firme transmitia não apenas o conteúdo do Evangelho, mas também uma presença acolhedora e fraterna, capaz de renovar esperanças.

Em muitos momentos, era possível perceber olhares marejados de emoção e sorrisos discretos que surgiam entre um cântico e outro, como resposta ao consolo recebido.

Missa muito aguardada

A missa de cura e libertação, em Azambuja, consolidou-se então como um marco mensal de fé e devoção.

E nesta edição, a presença do padre Elinton veio reforçar, mais uma vez, a profundidade espiritual que costuma marcar a celebração.

Confira a galeria mais adiante

Ao final desta edição, após os anúncios, está disponível uma galeria de fotos que retrata, de forma clara e sensível, todo o sentimento vivido no interior do Santuário de Azambuja.

As imagens, pois, eternizam momentos de oração, emoção e entrega, oferecendo aos leitores um olhar delicado sobre uma noite inesquecível de fé. Vale a pena conferir.

Galeria após apoio comercial

*São eles que mantém este trabalho/Clique nos banners e saiba mais

Oferecimento:

Veja também:

1. Ecos de 1984: a festa que então parou Brusque ressurge em fotos históricas

2. Brusque então vive sua 1ª Noite de Sopas com panelas à mesa e casa cheia

A missa em fotos

*Créditos das imagens: Ciro Groh/O Município >>

•Ajude a manter este trabalho do Blog do Ciro Groh, contribuindo então com qualquer valor via Pix, através do CPF chave: 57029768949

•Receba, pois, diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK