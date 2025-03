Este sábado, 8, amanheceu em Brusque, criando o cenário perfeito para uma celebração inesquecível do Dia Internacional da Mulher.

No coração da cidade, a praça Barão de Schneeburg tornou-se o epicentro das homenagens, reunindo famílias, comerciantes e instituições, em um evento marcado pela emoção, reconhecimento e valorização do papel feminino na sociedade.

Promovido pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL Brusque), o tradicional Sábado Fácil desta vez teve um significado ainda mais especial.

Além de incentivar o comércio local, que atendeu em horário estendido, a programação incluiu uma série de ações, como serviços de saúde gratuitos, consultas de crédito e até mesmo limpeza e manutenção de óculos.

Brusque une lazer e reflexão

O dia também foi marcado por iniciativas de conscientização, como o estande da Rede Catarina de Proteção à Mulher, da Polícia Militar, e o projeto de prevenção à violência contra a mulher, conduzido por alunos do Colégio Cônsul Carlos Renaux.

Pequenos gestos que, juntos, reforçaram a importância da segurança e do respeito às mulheres em todas as esferas da sociedade.

Para tornar o dia ainda mais especial, brindes foram distribuídos, levando sorrisos e momentos de carinho às homenageadas.

O evento, inclusive, proporcionou lazer e cultura para toda a família.

Apresentações musicais, show de ginástica e o grupo de danças e artesanato encantaram o público, enquanto as crianças se divertiam com brinquedos educativos, pintura facial e um passeio gratuito de trenzinho.

Brusque vive dia marcante

Mas, as homenagens não se limitaram ao centro da cidade.

Em diversos pontos de Brusque, como shoppings e lojas, a data foi lembrada com carinho, seja por meio de pequenas celebrações, brindes ou mensagens de reconhecimento à força e dedicação das mulheres.

O comércio, por sua vez, acompanhou o clima festivo, oferecendo um atendimento especial para aqueles que quiseram demonstrar seu apreço com lembranças e presentes.

Registros que capturam a beleza e a essência desse Dia da Mulher em Brusque, tanto na Praça Barão de Schneeburg quanto em outros pontos da cidade.

Uma celebração que, mais do que um evento, reafirma a importância de valorizar, todos os dias, aquelas que fazem a diferença no mundo.

Brusque vista no Dia da Mulher

*Créditos: Ciro Groh/O Município >>

