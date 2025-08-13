Brusque sedia 30ª edição do Cinturão de Ouro de boxe neste sábado

A Academia Meninos do Boxe, de Brusque, recebe neste sábado, 16, a 30ª edição do Cinturão de Ouro, com mais de 40 lutas reunindo pugilistas de Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul e São Paulo.

A presença brusquense está também nas principais lutas, com Ezequiel Silva, do Meninos do Boxe, na disputa do cinturão 70 kg contra Luis Felipe da Silva, o Suíço Tropical, de Palhoça (SC). Serão três rounds de três minutos, com pausas de um minuto.

Stephany Nascimento, também do Meninos do Boxe, disputa o cinturão 50 kg. Está no 17º combate, contra Maria Eduarda, de São Francisco do Sul, com três rounds de dois minutos.

Anfitriã do evento, Brusque chega com 21 atletas ao todo: 17 do projeto Meninos do Boxe e quatro do Combat 60.

A pesagem será realizada da 10h às 12h. As lutas têm início previsto às 18h. Academia Meninos do Boxe está localizada na avenida Lauro Muller, 30, Centro de Brusque

Ingressos

Os ingressos para o Cinturão de Ouro podem ser adquiridos pelo WhatsApp: (47) 99676-3524.

Confira o card completo de lutas

Brusque no Cinturão de Ouro

Meninos do Boxe

Claudionei Silva – Super Luta – Elite – 55 kg

Ezequiel Trajano da Silva – disputa de cinturão – 70 kg

Joaquim Nascimento Bordin – apresentação – 40 kg

Kelvin Brian Santos – Sub-15 – 52 kg

Kerlem Redighero Conde – Elite – 65 kg

Luiz Antonio Adorne Neto – Sub-19 – 65 kg

Marlon Bordin – Super Luta – apresentação – 90 kg

Matheus Barros – Super Luta – Elite – 90 kg

Murilo Gabriel Alflen – apresentação – 75 kg

Oliver David Bordin – apresentação – 40 kg

Richard Rodrigues – Super Luta – Elite – 55 kg

Stephany Nascimento – disputa de cinturão – 50 kg

Thiago Silva – Elite – 60 kg

Vagner Kraus – Super Luta – apresentação – 90 kg

Victor Gabriel – apresentação – 60 kg

Vinícius Canutes – Elite – 75 kg

Wesley dos Reis – Elite – 70 kg

Combat 60

João Vitor – Elite – 80 kg

Guilherme Silva – apresentação – 70 kg

Matheus Silva – Sub-17 – 63 kg

Witlen Macedo – Elite – 75 kg

