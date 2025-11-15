O tradicional Mercado de Pulgas de Brusque segue movimentando o pavilhão Maria Celina Vidotto Imhof — popularmente conhecido como pavilhão da Fenarreco — neste sábado, 15, reunindo colecionadores e visitantes interessados em revisitar objetos antigos.

O evento, pois, que chegou à 24ª edição, teve início na sexta-feira, 14, e permanece aberto ao público até o domingo, quando encerra às 18h.

Nesse contexto, a programação mantém o caráter diversificado que marca a trajetória do Mercado de Pulgas ao longo dos anos.

Brusque participativa

Além disso, mais de 170 expositores apresentam itens antigos, artigos de decoração, peças colecionáveis e produtos artesanais.

A entrada permanece solidária, mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível ou de um brinquedo, que serão destinados a uma ação de Natal voltada a famílias em situação de vulnerabilidade.

O estacionamento segue gratuito, o que então amplia a acessibilidade para quem pretende visitar o espaço.

Brusque e o Lounge Vinil

Com efeito, uma das atrações mais aguardadas desta edição será o Lounge Vinil.

A atividade ocorre neste sábado às 17h30, com o DJ Renato Rocha tocando sucessos que marcaram as décadas de 70, 80 e 90.

O ambiente, tradicionalmente disputado por colecionadores e amantes da música, atrai tanto veteranos quanto jovens curiosos pelo universo do vinil.

Brusque celebra nostalgia

Além das peças antigas e dos discos, o Mercado de Pulgas oferece ainda praça de alimentação e música ao vivo.

Contudo, o que mais chama a atenção dos visitantes é a variedade exposta em cada corredor do pavilhão, sobretudo pela diversidade de objetos que atravessam gerações e reforçam a memória cultural de Brusque e região.

As portas do evento abriram na sexta-feira, das 18h às 21h30. Neste sábado, a movimentação ocorre das 9h às 21h30.

Já no domingo, último dia, o público poderá circular entre os estandes das 9h até o encerramento previsto para as 18h.

As fotografias do evento

As imagens registram a presença de visitantes de todas as faixas etárias, desde crianças que não vivenciaram aquela época até idosos que reencontram lembranças guardadas na memória.

Diante disso, famílias circulam pelos estandes em busca de cativantes histórias e de objetos que atravessam o tempo, reforçando o caráter nostálgico do evento.

