Brusque sedia etapa do Catarinense de basquete em cadeira de rodas neste sábado

A Federação Catarinense de Basquetebol em Cadeira de Rodas (FCBCR) realiza neste sábado, 3, a segunda etapa do Campeonato Catarinense de Basquetebol em Cadeira de Rodas, no ginásio do Sesc.

As disputas acontecem a partir das 13 horas, com a partida entre as equipes Afadefi, de Balneário Camboriú, e Aflodefe, de Florianópolis. Já os atletas da Apedeb, de Brusque, enfrentam o Cepe, de Joinville, às 14 horas.

Durante a competição, a Federação Catarinense de Basketeball (FCB), em parceria com a Trimania, fará a doação de R$ 20 mil à FCBRC para investimentos no basquete em cadeira de rodas.