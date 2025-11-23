Brusque vive neste fim de semana uma imersão singular na beleza das orquídeas, que tomam conta da cidade desde a tarde de sexta-feira, 21, e seguem atraindo visitantes em busca de cores, aromas e experiências culturais.

A 55ª Exposição de Orquídeas, organizada pela Associação Brusquense de Orquidófilos e Amadores de Plantas Ornamentais (Abapo), movimenta a sede da entidade no bairro Rio Branco e reúne público de diferentes idades.

Brusque acolhe expositores

Com efeito, a participação de expositores de Camboriú, Timbó, Pomerode, Blumenau, Joinville, Tijucas e Porto Belo amplia o alcance regional da mostra. Isso evidencia a força do cultivo nas cidades do Vale do Itajaí e regiões próximas.

Nesse cenário, a diversidade apresentada ao público inclui espécies clássicas, exemplares raros e métodos de cultivo que refletem a dedicação dos orquidófilos, compondo um ambiente que valoriza conhecimento, tradição e sensibilidade estética.

Sobretudo, a laelia purpurata, flor símbolo de Santa Catarina, destaca-se entre as atrações desta edição e desperta o interesse tanto de colecionadores quanto dos demais visitantes.

Brusque e suas orquídeas

A Abapo, pois, estruturou a mostra de modo a aproximar diferentes perfis de público, reforçando o papel do evento como importante difusor da cultura das orquídeas em Brusque e região.

Ademais, quem percorre o espaço encontra muito mais do que a contemplação das flores. Há vendas de orquídeas, cactos e suculentas, além do acesso ao bosque que envolve a sede da associação e ao orquidário mantido pela entidade.

Diante disso, essa combinação de natureza, convivência e apreciação estética transforma o fim de semana em uma oportunidade singular de contato com uma paleta de formas e cores.

Por conseguinte, a reunião de espécies que raramente se encontram em um mesmo ambiente confere ao evento um caráter ainda mais especial.

Nesse panorama, o presidente da Abapo, João Carminatti, e o vice-presidente, Rogério Imhof, ressaltam a relevância da mostra para a preservação das espécies e para o fortalecimento da comunidade orquidófila.

A entrada gratuita contribui para facilitar o acesso, permitindo que Brusque e região mantenham viva uma tradição que atravessa gerações.

Programação encerra neste domingo

A programação segue neste domingo, 23, com visitação ao público até as 17h, quando o evento será encerrado.

Assim, Brusque reafirma seu protagonismo regional no cultivo e na apreciação das orquídeas, consolidando um evento que une conhecimento, natureza e sensibilidade em uma mesma experiência.

Brusque em flores e fotos

