Brusque segue intervalo de 15 dias; próximo adversário faz campanha segura

Quando o Brusque enfrentar o Floresta nesta segunda-feira, 30, terão passado 15 dias desde o empate sem gols contra o Tombense. É tanto tempo entre um jogo e outro que o elenco teve alguns dias de folga, retornando às atividades formais apenas na sexta-feira, 20. Estas foram informações do clube logo após o jogo diante do Tombense.

É tempo para recuperar e tentar buscar a melhoria por meio dos treinamentos, ainda que, vendo de fora, não parece haver muito mais margem para crescimento tático e técnico. E se não for possível melhorar de forma significativa, que o período seja, pelo menos, para manutenção (ou resgate) dos níveis mais altos já mostrados no ano.

O Floresta ficou por um fio de cair a Série D em 2024, mas foi salvo sob o comando do técnico Marcelo Cabo. O trabalho fez antiga gestão do futebol do Brusque trazer o treinador, que não conseguiu evitar o rebaixamento.

Em 2025, o Lobo da Vila Manoel Sátiro faz uma campanha diferente até aqui. Após perder os dois primeiros jogos, emendou três vitórias e três empates. Vem de derrota para o CSA em Maceió, e está a um ponto do G-8, na 11ª posição.

Portanto, a equipe da capital cearense não deverá ser presa fácil. Mesmo dona da pior média de público, com 137 torcedores por jogo em Horizonte (a 43 km de Fortaleza), o Floresta pode causar problemas e até tirar o Brusque do G-8. Uma vitória quadricolor poderá demonstrar uma reabilitação importante após a derrota para o Confiança e o empate com o Tombense.

Decisão na Arena Brusque

Neste fim de semana, a Arena Brusque recebe o quadrangular final do Campeonato Brasileiro da Confederação Brasileira de Basketball (CBB). E o Brusque Basquete luta por seu primeiro título nacional. É a principal potência do estado, ao lado da Apab Blumenau.

O quadrangular é simples: as quatro melhores equipes, todas contra todas, a melhor leva o título. O Brusque Basquete enfrenta a Apab Blumenau às 19h30 desta sexta-feira, 27, pela primeira rodada. As partidas seguintes serão realizadas no sábado, 28, e no domingo, 29, com horários a depender dos resultados de sexta. Acompanhe em omunicipio.com.br a cobertura e as próximas partidas.

Renaux

Terminada sua sequência “mundial”, o Carlos Renaux venceu os confrontos em que era favorito (Fluminense e Porto), e perdeu fora de casa neste domingo, 22, para o Juventus. O próximo desafio do Vovô é contra o Blumenau, no Augusto Bauer, às 15h de domingo, 29.

É uma pedreira enorme. O BEC é o principal candidato ao acesso e ao título. Será interessante ver como as forças serão medidas.

