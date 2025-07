O Brusque deu sequência aos treinamentos na manhã desta quarta-feira, 9, no CT do América. Após a folga da segunda-feira, 7, este foi o segundo dia de trabalho após a derrota por 2 a 0 para o Figueirense, sofrida no domingo, 6, no Augusto Bauer.

Conforme imagens do treino e a assessoria de imprensa do clube, Matheus Nogueira está treinando normalmente. O goleiro havia sido substituído no intervalo da partida anterior, sentindo dores na região lombar.

As dores persistiam desde a semana anterior, mas Nogueira vinha treinando e se mostrou apto a jogar. Contudo, sentiu dores mais fortes ao buscar uma bola alçada na área durante o jogo.

Conforme relatou o técnico Filipe Gouveia na coletiva após a derrota para o Figueirense, a situação do goleiro será acompanhada ao longo da semana.

O elenco quadricolor fez uma primeira parte com exercícios físicos e técnicos focando em posse de bola, movimentação e posse de bola sob pressão.

O técnico Filipe Gouveia também comandou um treino tático. Foram trabalhados ajustes de posicionamento, espaços e transições, além de organização em situações simuladas de jogo.

A reapresentação do elenco foi realizada na terça-feira, 8, com trabalhos no Augusto Bauer. Os atletas que iniciaram o jogo de domingo realizaram um trabalho regenerativo, enquanto os demais fizeram exercícios com bola no campo.

A próxima partida do Brusque é nesta segunda-feira, 14, às 19h30, contra o Maringá, no estádio Willie Davids.

