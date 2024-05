Brusque segue sofrendo na Série B e pode dormir no Z-4 nesta terça-feira

A realidade da Série B segue batendo no Brusque sem dó. O quadricolor enfrentou três dos principais clubes ao acesso e perdeu para todos. Esteve mais perto de vencer o Coritiba, clube que decepciona e está na segunda página da tabela; perdeu para o Goiás, atual vice-líder; e foi completamente amassado pelo líder Sport.

O que mais preocupa é que o nível das atuações parece cair desde a derrota para o Coritiba. Talvez seja uma queda de rendimento fruto da falta de confiança. O time segue fraco na frente, a defesa começou a ser vazada com mais facilidade, e existem mais erros agora, tanto coletivos, quanto individuais.

Contra o Sport, o Brusque teve dez minutos de lucidez, quando teve condições de abrir o placar, mas aí pecou na finalização, principalmente com Olávio. E num campeonato como este, o preço é cobrado, às vezes com juros e correção.

Confrontos com estes grandes clubes escancaram a diferença entre o Catarinense e o Brasileiro. E não tem como desvincular a sequência ruim do Brusque de alguns pontos: os adversários muito superiores deste início; o nível do próprio elenco em relação à Série B; e a demora de Luizinho Lopes em acertar um time com limitações tão claras no campeonato mais difícil desde que chegou ao clube.

O próximo jogo é contra o Operário-PR, clube que faz um bom início de campeonato, mas enfrentando times da parte de baixo. Venceu o Avaí em crise e o frágil Ituano; empatou com a Ponte Preta em casa; e perdeu para o Vila Nova, fora. É um adversário duro, mas muito mais acessível que os anteriores. É jogo para buscar a vitória do jeito que for possível. De preferência, oferecendo alguma luz para as próximas semanas.

Z-4 à vista

O Brusque já poderia estar ocupando a zona de rebaixamento ao fim da quarta rodada, mas foi salvo pelo Mirassol, que venceu o Paysandu em casa por 2 a 1.

E é possível que o apito inicial contra o Operário-PR, nesta quarta-feira, 15, já tenha o quadricolor no Z-4. Basta que, nesta terça-feira, 14, Botafogo-SP ou Guarani empatem seus jogos contra Chapecoense e Coritiba, respectivamente.

Assista agora mesmo!

Conheça a melhor comida caseira de Brusque no Restaurante do Nido

[Conteúdo comercial]