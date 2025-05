Brusque segura o São Bernardo, vence e alcança a vice-liderança da Série C

Em um jogo extremamente tenso, o Brusque venceu o São Bernardo por 1 a 0 na noite desta segunda-feira, 26, no estádio Augusto Bauer, pela sétima rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Diego Mathias fez o gol da vitória aos 11 minutos do primeiro tempo e, depois, o quadricolor se segurou de todas as formas contra enorme pressão e domínio do adversário, até escapar com os três pontos.

Com o resultado, o Brusque termina a rodada na vice-liderança da Série C, com 14 pontos, e segue com a melhor defesa da competição, com apenas dois gols sofridos.

Desfalcado de Alex Ruan e Guilherme Pira, lesionados, e de Alex Paulino e Paulinho Moccelin, suspensos, o Brusque voltou a ter três zagueiros com a entrada de Roberto. Ítalo e Diego Mathias atuaram como alas. Álvaro saiu no início do segundo tempo com lesão grave.

Placar aberto

A partida começou com equilíbrio, mas foi o Brusque que se aproximou mais do gol. Aos oito minutos, Ítalo trabalhou a bola pela esquerda e Biel a recebeu, já tentando o cruzamento. Diego Mathias, fechando na segunda trave, se jogou de carrinho, mas, por fração de segundo, não alcançou.

Aos 11 minutos, o placar foi aberto. Robinho acionou Diego Mathias pela direita. Com liberdade, o camisa 27 cortou para dentro e chutou com muita categoria, de fora da área. A bola entrou no canto à direita de Júnior Oliveira. Golaço, que isola Diego Mathias na artilharia quadricolor em 2025, com cinco gols.

Só São Bernardo

Após o gol, o Brusque pareceu ir se perdendo cada vez mais na partida. O São Bernardo dominava a posse de bola, subia as linhas e pressionava o quadricolor, que errava muitos passes. A saída de bola era comprometida pelo que parecia ser insegurança. Mesmo quando tinha mais tempo para trabalhar a bola, se perdia, muitas vezes entre os próprios jogadores.

As finalizações do Bernô, contudo, não eram das melhores. Finalizações de Dudu Miraíma, Rodolfo, Foguinho e Felipe Azevedo eram quase sempre de fora da área e saíam com mais ou menos perigo. Matheus Nogueira só era exigido em bolas alçadas, e não precisou fazer defesas na primeira etapa.

Aos 38 minutos, Pedro Felipe chutou de fora, Éverton Alemão desviou e a bola quase entrou na gaveta à esquerda de Nogueira, que nada poderia fazer. Acabou saindo em escanteio.

Agitado

Em dois minutos, Matheus Nogueira precisou fazer duas defesas. Primeiro, em chute fraco de Rodolfo, após bom ataque pela esquerda. Depois, em cruzamento rasteiro de Pedro Felipe, em direção ao gol.

Álvaro saiu lesionado aos quatro minutos, após sentir, sozinho, lesão que pareceu ser muito grave. Caiu no chão, foi atendido no gramado com preocupação dos companheiros e foi substituído por João Veras. Ele foi retirado de ambulância aos 33 minutos.

Aos cinco minutos, Hugo Sanches lançou na área. A bola acabou batendo em Diego Mathias e sobraria com Romisson, de frente com Matheus Nogueira. Contudo, Éverton Alemão surgiu para cortar a jogada.

O Brusque respondia, principalmente, com articulações pelo lado direito. Numa delas, Jean Mangabeira recebeu e fez bom lançamento na área. João Veras cabeceou firme e a bola passou à esquerda de Júnior Oliveira.

O São Bernardo voltou a ter controle total da partida, com pressão semelhante à exercida no primeiro tempo. Aos 21, causou grande perigo, com belíssima jogada a partir de Arthur Henrique. A bola foi sendo passada até Dudu Miraíma, que, dentro da área, soltou a bomba. Ela passou com perigo, à esquerda de Matheus Nogueira.

Sufoco total

A partida seguiu na mesma toada, com o Brusque com muita dificuldade com a bola nos pés. Aos 39, Sillas, do São Bernardo, emendou uma bicicleta e Matheus Nogueira caiu bem para fazer a defesa.

Aos 45, após cruzamento pela esquerda, Felipe Garcia cabeceou bem e Matheus Nogueira fez grande defesa. Aos 46, Sillas recebeu passe na entrada da área, girou e chutou firme. A bola passou à esquerda do goleiro.

A pressão parecia insustentável. O São Bernardo foi com tudo para cima, e o Brusque era só defesa. Aos 49, Rodrigo Ferreira cobrou falta próxima à área e acertou o travessão.

Os minutos restantes pareceram durar semanas até o apito final, para o alívio dos pouco mais de 1,2 mil torcedores no Augusto Bauer.

Próximo jogo

O Brusque visita o Confiança no Batistão, em Aracaju (SE), neste domingo, 1º, com apito inicial às 16h30. O São Bernardo recebe o CSA no estádio Primeiro de Maio, para partida que começa às 19h30 de segunda-feira, 2.

Brusque 1×0 São Bernardo

Campeonato Brasileiro – Série C

Sétima rodada

Segunda-feira, 26 de maio de 2025

Estádio Augusto Bauer

Brusque: Matheus Nogueira; Roberto, Éverton Alemão, Jhan Pool Torres; Diego Mathias, Jean Mangabeira, Biel, Ítalo (Maurício); Thomaz (Carlos Biro); Robinho (Vinni Faria) e Álvaro (João Veras)

Técnico: Filipe Gouveia

São Bernardo: Júnior Oliveira; Hugo Sanches (Rafael Forster), Hélder, Matheus Salustiano, Arthur Henrique (Pará); Foguinho, Romisson; Felipe Azevedo (Sillas), Dudu Miraíma (Felipe Garcia), Pedro Felipe (Rodrigo Ferreira); Rodolfo.

Técnico: Ricardo Catalá

Gol: Diego Mathias

Cartão amarelo: Roberto, João Veras, Biel; Matheus Salustiano.

Trio de arbitragem (PR): Paulo Roberto Alves Júnior apita a partida, auxiliado por Denise Akemi Simões de Oliveira e Bruno Fernando Aparecido Rohling.

Quarto árbitro: Luiz Augusto Silveira Tisne (SC).

