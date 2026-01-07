Brusque segura pressão e empata com a Chapecoense na abertura do Catarinense

Diante da Chapecoense, única equipe da Série A do Brasileiro na disputa do Campeonato Catarinense 2026, o Brusque conquistou um ponto importante para iniciar o estadual nesta terça-feira, 6. O duelo na Arena Condá terminou em 1 a 1. Clinton abriu o placar para o Quadricolor e Victor Caetano marcou para o Verdão.

O Brusque teve seis jogadores estreando no time titular: Alisson Cassiano, Milhorim, Ryan Santos, Raimar, Gazão e João Pedro, além de João Prado e João Félix, que vieram do banco.

Brusque resiste à pressão inicial e sai na frente (com auxílio do VAR)

As duas equipes foram a campo escaladas com três zagueiros, mas enquanto a Chapecoense iniciou com seus alas mais presentes no ataque, o Brusque de Higo Magalhães formou uma linha de cinco mais fixa.

Apesar de uma postura mais agressiva logo de cara, a Chapecoense não criou um grande volume de chances inicialmente e o Brusque segurou o assédio inicial com certa tranquilidade.

Após uma paralisação por causa dos refletores da Arena Condá, o jogo acelerou. A primeira chegada da Chape veio aos 21. Após saída errada de Pivô, Mailson encheu o pé da lateral da área e assustou.

Raimar, pela esquerda, foi o jogador mais agudo do Brusque na primeira etapa e criou boa oportunidade aos 26. O ala recebeu de João Pedro em ultrapassagem para dentro da área e bateu cruzado, para defesa de Rafael Santos. No minuto seguinte, o Verdão do Oeste voltou a chegar em chute de fora da área, um repertório muito utilizado na etapa inicial. Carvalheira arriscou de longe e acertou o lado de fora da rede.

Pouco depois, aos 29, saiu o gol inicial do Catarinense 2026. Clinton recebeu ótimo passe de Biel pela direita, limpou a defesa e bateu forte de pé esquerdo para balançar as redes. Inicialmente, a arbitragem marcou impedimento, mas o VAR confirmou a posição legal do atacante do Brusque. Foi o primeiro do nigeriano com a camisa quadricolor.

Chape empata antes do intervalo

O gol do Brusque abriu definitivamente o jogo. A Chapecoense, com maior senso de urgência, passou a ocupar o campo de ataque com mais jogadores, enquanto o Quadricolor teve um pouco mais de espaço para atacar.

Aos 32, Carvalheira ficou com rebote de cruzamento perto da marca do pênalti e encheu o pé esquerdo, acertando o travessão. Cinco minutos depois, Giovanni Augusto recebeu de Marcinho na entrada da área e chutou colocado, mas errou o alvo.

A resposta quadricolor veio aos 38, sempre pela esquerda. Biel tabelou com João Pedro e arriscou chute rasteiro de fora da área, em cima do goleiro. Três minutos depois, após cruzamento de Everton, a defesa do Brusque cortou parcialmente e Carvalheira acertou a rede pelo lado de fora no rebote.

Apesar do volume maior da Chape na reta final, o Brusque ia segurando a vantagem até que, na bola parada, o time da casa chegou ao empate. Em cobrança de escanteio de Giovanni Augusto, Victor Caetano veio de trás, subiu mais alto que toda a defesa e completou com contundência para fazer 1 a 1.

Nogueira garante ponto para o Brusque

O começo do segundo tempo foi de pressão da Chape e três defesas de Nogueira antes de dez minutos de jogo. Aos 4, Giovanni Augusto cruzou da direita com categoria e Victor Caetano apareceu outra vez pelo alto, mas o goleiro salvou uma cabeçada à queima-roupa.

Aos 8, em um raro momento em que a Chapecoense teve espaço, Giovanni Augusto escapou pela direita e cruzou rasteiro para Mailson, que foi mais rápido que Alisson Cassiano para finalizar, mas parou em outra defesa de Nogueira. Já aos 10, Everton recebeu na quina da área após jogada envolvente do meio-campo da Chape e chutou forte e rasteiro. Outra vez Nogueira apareceu, segurando firme.

Apesar do volume de chances não ter se mantido, a Chape continuou sendo o time mais perigoso, enquanto o Brusque teve dificuldades para encaixar uma sequência de passes e pisar no campo de ataque. Aos 21, após jogada bem construída pela esquerda, Carvalheira recebeu de Mailson na marca do pênalti e venceu Nogueira, mas Milhorim salvou praticamente em cima da linha.

Aos 23, Gilmar dal Pozzo abandonou a linha de três zagueiros na Chape, sacando João Paulo para a entrada do lateral-direito Marcos Vinícius, em uma tentativa de aumentar a ofensividade do time da casa.

No Brusque, Higo Magalhães decidiu trocar a dupla de ataque, colocando mais um meio-campista (Alex Paulino) no lugar de Clinton e Luizão na vaga de Olávio, com uma característica de mais velocidade.

As trocas dos dois lados diminuíram o ritmo do jogo, mas a Chapecoense seguiu o time mais perigoso. Aos 34, Jean Carlos ficou com o rebote na entrada da área e arriscou, à direita do gol. A primeira finalização certa do Brusque na segunda etapa só veio aos 40, quando Alisson Cassiano completou cobrança de escanteio de João Prado, mandando em cima de Rafael Santos.

Aos 45, Perotti, que veio do banco, recebeu ótimo lançamento de Clar e saiu de frente para o goleiro, mas Nogueira abafou bem e defendeu. O goleiro voltou a ser acionado após mais um chute de Carvalheira de fora da área aos 49 e, aos 50, Everton teve uma chance de cabeça em cobrança de escanteio, mas o 1 a 1 permaneceu até o apito final em Chapecó.

Sequência

Na segunda rodada, no domingo, 11, o Brusque tem pela frente o clássico da cidade diante do Carlos Renaux no Augusto Bauer (Arena Simon), às 19h30. No mesmo dia, a Chapecoense visita o Camboriú, no Orlando Scarpelli, em Florianópolis, às 16h.

Chapecoense 1×1 Brusque

Campeonato Catarinense

Primeira rodada – primeira fase

Arenda Condá, Chapecó

Náutico: Rafael Santos; Everton, Victor Caetano, Eduardo Doma, João Paulo (Marcos Vinícius, min. 23/2°t), Walter Clar; Higor Meritão (João Vitor, min. 33/2ºt), Rafael Carvalheira, Giovanni Augusto (Jean Carlos, min. 23/2ºt); Marcinho (Ítalo, min. 23/2ºt), Mailson (Perotti, min. 33/2ºt). Técnico: Gilmar dal Pozzo

Brusque: Nogueira; Mateus Pivô, Alisson Cassiano, Rafael Milhorim, Ryan Santos (Bernardo, min. 38/2ºt), Raimar (João Félix, min. 27/2ºt); Gazão, Biel, João Pedro (João Prado, min. 19/2ºt); Clinton (Alex Paulino, min. 27/2ºt), Olávio (Luizão, min. 27/2ºt). Técnico: Higo Magalhães

Gols: 0-1, min. 30/1ºt, Clinton. 1-1, min. 47/1ºt, Victor Caetano

Amarelos: Nogueira, João Prado (BRU)

Arbitragem: Franciel dos Santos Martins, auxiliado por José Roberto Larroyd e Clair Dapper. VAR comandado por Heber Roberto Lopes e Henrique Neu Ribeiro

Assista agora mesmo!

Você sabia? “Parabéns pra você” cantado em Brusque é único no mundo e surpreende quem é de fora:

