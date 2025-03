Depois de enfrentar um verão marcado por calor extremo, que se estendeu, sobretudo, ao longo de fevereiro e persistiu nos primeiros dias de março, Brusque e região começam a sentir os primeiros sinais da transição para o outono.

*Confira a galeria de fotos no fim desta edição

Essa mudança já pôde ser notada nesta sexta-feira, 14, diante do município amanhecendo sob um céu cinzento, proporcionando uma sensação térmica agradável, isso após uma madrugada amena.

Ao longo da tarde, apesar de uma elevação sutil das temperaturas devido às aberturas de sol, os termômetros não chegaram a registrar os picos de calor sufocante recentemente assinalados.

Além disso, há indícios de que os primeiros pulsos de frio possam chegar de forma antecipada em 2025.

Esse tema, pois, será abordado mais adiante, na projeção da Climaterra.

Região de Brusque e as temperaturas

A edição prossegue, destacando agora os extremos de temperatura registrados nesta sexta-feira em diferentes pontos do Vale do Itajaí-Mirim.

A madrugada mais amena e a tarde levemente aquecida já refletem um padrão climático mais condizente com o outono, evidenciado nos dados apresentados na tabela anexa.

Brusque em fotos mais adiante

Acompanhando essa transição, apresentaremos após os anúncios culminando com o fim desta edição, uma galeria especial de imagens, capturando com detalhes o clima predominante nesta sexta-feira.

Os registros visuais oferecem, pois, um panorama fiel do dia, reforçando a sensação de que o verão começa a ceder espaço para a nova estação.

Previsão após anúncios

O que esperar no outono

Enquanto isso, para aqueles que aguardam ansiosamente pelos primeiros pulsos de frio do ano, há previsões animadoras para Brusque e região.

De acordo com o especialista Ronaldo Coutinho, da Climaterra, as primeiras incursões de ar frio podem ocorrer de maneira antecipada, já em meados de abril.

Essa possibilidade se deve, em parte, ao comportamento atmosférico influenciado pelo fenômeno La Niña, ainda presente, embora as águas do Pacífico estejam caminhando para um estado de neutralidade.

Contudo, Coutinho reforça a importância de acompanhar as atualizações climáticas de curto prazo.

Isso porque, as previsões de longo alcance ainda podem sofrer alterações, conforme novos dados forem incorporados aos modelos meteorológicos.

Brusque em fotos

E para encerrar esta edição com chave de ouro, convidamos você a conferir a galeria de imagens que preparamos, registrando com riqueza de detalhes o cenário observado nesta sexta-feira em Brusque.

Aprecie os registros abaixo e sinta a atmosfera única deste dia, em que Brusque, ainda sob o fim do verão, deu os primeiros sinais da chegada do outono à região.

*Créditos: Ciro Groh/O Município >>

