O Brusque será julgado na noite desta terça-feira, 18, pelo caso ocorrido em 1º de março, envolvendo a retirada de um banner da Federação Catarinense de Futebol (FCF) por funcionários do bar Na Cara do Gol, que tem janelas com vista para o estádio Augusto Bauer. A entidade tentava encobrir a vista do bar para o campo com um banner, retirado por funcionários instantes depois.

O quadricolor responderá pelo artigo 211 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que trata sobre não manter o local indicado para a partida com infraestrutura necessária e plena garantia e segurança de realização. A pena inclui multa, que varia de R$ 100 a R$ 100 mil, e “interdição do local, quando for o caso, até a satisfação das exigências que constem da decisão”.

O julgamento será realizado pela Terceira Comissão Disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol de Santa Catarina (TJDFut-SC). A denúncia foi encaminhada ao tribunal pelo procurador Cristiano Rodrigues Mariot, após ser comunicado pelo diretor de competições da FCF, Carlos Fernando Crispim.

Consta na denúncia que o Brusque não tomou providências sobre “fechamento de abertura existente no prédio que se encontra na linha de fundo do campo de jogo”. A abertura a que se refere a denúncia é a janela do bar Na Cara do Gol. O prédio não pertence ao clube.

O texto da denúncia também afirma que o quadricolor deixou de tomar providências sobre a “remoção não autorizada por terceiros de ‘banner’ veiculando a campanha ‘Cartão Vermelho para o Racismo'”, instalado no local.

Para a procuradoria, trata-se de grave falha de segurança contratada pelo Brusque no tumulto gerado durante a retirada do banner. Boletins de ocorrência foram registrados junto à Polícia Militar na ocasião.

O proprietário do Augusto Bauer, o Carlos Renaux, também é citado. “O proprietário do estádio Augusto Bauer, o Clube Atlético Carlos Renaux, omitiu a esta Federação que parte do seu estádio, cerca de 1,5m (um metro e meio) dentro do recinto onde ocorrem os jogos(do alambrado para dentro), não é de sua propriedade.”

O caso

Para a reforma do estádio Augusto Bauer finalizada no segundo semestre de 2024, o Carlos Renaux cedeu parte do seu terreno aos empresários que realizaram as obras. Nesta parte do terreno, foi construído o BKR Park Mall, um centro comercial. Nos fundos deste prédio, estão quatro janelas do bar Na Cara do Gol, que dão ampla visão do gramado do Augusto Bauer.

A Federação Catarinense de Futebol exigia que as janelas fossem tampadas, desde o início das obras. Brusque, enquanto locatário, e Carlos Renaux, enquanto proprietário, não mostraram resistência às janelas. A FCF enviava ofícios ao Brusque exigindo que as janelas fossem cobertas ou bloqueadas.

Em 1º de março, horas antes de Brusque x Chapecoense, pelas quartas de final do Campeonato Catarinense, a FCF instalou um banner sob medida nas redes de proteção entre o BKR Park Mall e a linha de fundo, para bloquear a visão do bar para o gramado. Funcionários do bar atenderam a ordens do proprietário para retirarem o banner.

No início da tarde, o proprietário do bar, Alex Buschirolli, realizou coletiva de imprensa reforçando que há uma distância mínima permitida de 3 metros entre a linha de fundo e a parede do BKR Park Mall, sendo que 1,5 metro desta distância pertence ao imóvel do prédio. O empresário, que também foi um dos responsáveis pela reforma do estádio, também afirmou que processaria a FCF por perdas e danos, referentes a eventuais prejuízos que o bar teria com a tentativa de bloqueio das janelas.

A partida entre Brusque e Chapecoense correu normalmente, com o time visitante saindo vencedor na disputa de pênaltis. Outras quatro partidas do quadricolor foram realizadas no estádio com o bar funcionando normalmente.

