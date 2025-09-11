Brusque será primeira cidade do Brasil a digitalizar todos os processos administrativos
Prefeitura implementou uso do sistema ePAD
Brusque será reconhecida, em breve, como a primeira cidade do Brasil a realizar a digitalização integral dos processos administrativos na administração pública.
A prefeitura formalizou adesão ao Programa de Fortalecimento das Atividades de Corregedoria (Procor), iniciativa da Controladoria Geral da União (CGU) que busca modernizar e ampliar a eficiência das atividades de correição em todo o país.
O Executivo implementou o uso do sistema ePAD, ferramenta desenvolvida para sistematizar informações relacionadas à admissibilidade correcional e aos procedimentos disciplinares instaurados.
“Seremos pioneiros no Brasil ao realizar a digitalização total dos processos administrativos, garantindo mais transparência, agilidade e segurança para o município”, afirma o secretário de Administração e Gestão Estratégica, Leonardo Zanella.
Com a medida, Brusque realizará a catalogação completa de seus processos administrativos por meio da plataforma.
Isso significa que todos os procedimentos, que antes eram conduzidos em meio físico ou de forma descentralizada, passarão a ser executados em formato 100% digital, com registros unificados e integrados.
“Esse passo não é apenas administrativo, ele representa um salto em direção à transparência e à boa governança. O que antes era restrito a papéis e gavetas, agora ganha visibilidade nacional”, diz a agente administrativa do setor de Processos Administrativos Disciplinares, Monique Ferreira Valadares.
