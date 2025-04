Brusque será sede da Olesc 2025 e manifesta interesse em sediar o Jasc 2027

Em reunião realizada na terça-feira, 1º, no gabinete do prefeito André Vechi, Brusque foi oficialmente confirmada como sede da Olimpíada Estudantil Catarinense (Olesc) 2025. A competição está programada para acontecer entre os dias 21 de outubro e 1 de novembro, conforme o calendário da Fundação Catarinense de Esporte (Fesporte).

O encontro contou com a presença do presidente da Fesporte, Jeferson Ramos Batista, do vice-prefeito de Brusque, Deco Batisti, do diretor-geral da Fundação Municipal de Esportes (FME), Luiz Paulo, além de outros membros da equipe da FME.

A competição, que envolve atletas de até 17 anos, reúne estudantes de todo o estado para disputas em diversas modalidades, promovendo integração e incentivando o esporte escolar.

“Brusque poder sediar a etapa estadual da Olesc me deixa muito feliz. É uma grande oportunidade para revelar bons atletas, que posteriormente chegam no esporte de rendimento para representar Santa Catarina”, comenta o prefeito, André Vechi.

Durante a reunião, foi entregue, em mãos, ao presidente da Fesporte, uma carta manifestando a intenção do município em sediar os Jogos Abertos de Santa Catarina (Jasc) em 2027.

“A competição teve início em Brusque. Aqui é o berço dos Jogos Abertos. Nossa intenção é trazer o Jasc 2027 para a cidade e colocar novamente Brusque no roteiro do esporte catarinense”, finaliza o prefeito.

