Brusque será uma das cidades a receber mutirão de contratações de rede supermercadista
Rede abre mais de 400 vagas em 12 cidades de Santa Catarina
Neste sábado, 6, o grupo Koch promoverá um mutirão de contratação em unidades do Komprão Koch Atcadista e do varejo SuperKoch em Santa Catarina. Mutirão ocorrerá em cidades como: Brusque, Itajaí e Gaspar.
A ação disponibilizará mais de 400 vagas em diferentes funções e setores, além de posições para atuação nos fins de semana.
Entre as vagas ofertadas estão funções nos setores de hortifrúti, açougue e frente de caixa, como operador de loja, atendente de carne, repositor e conferente.
Os interessados devem comparecer às unidades participantes, das 9h às 13h, levando documento de identificação e currículo atualizado.
Confira os municípios participantes:
O Grupo Koch conta com o Programa de Participação nos Resultados (PPR), benefício concedido a todos os colaboradores como forma de recompensa pelo desempenho individual e pelos resultados da empresa.
A rede também oferece plano de saúde Unimed, plano odontológico Uniodonto, telemedicina, acompanhamento psicológico, benefícios de viagem, refeitório com café, uniforme, bolsa faculdade, prêmio comportamental, quinquênio, progressão profissional, kit baby, auxílio-creche, convênio de compras, convênio com o Sesc, treinamentos e vale-transporte.
Conforme o ranking 2025 da Associação Brasileira de Supermercados (Abras), o Grupo Koch é a maior rede supermercadista em Santa Catarina e a décima do país.
Está presente em 35 cidades com 87 lojas nos formatos varejo (SuperKoch) e atacarejo (Komprão Atacadista), além de vendas pelo e-commerce.
