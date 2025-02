A noite de quinta-feira, 6, foi marcada pela passagem de um temporal em Brusque, com fortes rajadas de vento que arrancaram árvores e danificaram telhados, fachadas e instalações industriais.

Na rua David Hort, no bairro Dom Joaquim, a ventania destelhou e comprometeu toda a estrutura do galpão da Madeireira Beilfuss, deixando a parte interna exposta às intempéries e causando prejuízos aos materiais ali armazenados.

O efeito em cascata do vento também comprometeu uma tecelagem ao lado e, nos fundos, uma fábrica de mangueiras anexa ao complexo.

As cenas de destruição impressionaram e assustaram os moradores locais.

Brusque e o forte calor

O vendaval foi resultado de uma combinação extrema de fatores meteorológicos.

Durante o dia, Brusque enfrentou temperaturas sufocantes, atingindo picos de 35°C e sensação térmica próxima dos 50°C.

O calor intenso foi o estopim para a formação de intensos núcleos de trovoadas no fim da tarde, que trouxeram uma mudança brusca no tempo e desencadearam ventos violentos.

Embora a estação meteorológica instalada no topo de um edifício, no Centro da cidade, tenha registrado uma rajada de 104,8 km/h por volta das 19h55, os ventos medidos em estações próximas ao solo ficaram entre 30 e 40 km/h.

No entanto, a magnitude da destruição em Dom Joaquim sugere que, naquela área específica, as rajadas também ultrapassaram os 100 km/h, ainda que não oficialmente registradas.

Brusque e a previsão do tempo

A previsão do tempo indica que Brusque ainda pode enfrentar novas condições climáticas adversas nesta sexta-feira, 7.

O meteorologista Leandro Puchalski alerta para a possibilidade de novos temporais isolados, trazendo novamente chuvas e ventos fortes para a cidade e região.

Vento e os estragos em Brusque

Encerramos esta pauta com uma galeria de fotos que ilustra de forma clara e objetiva, os transtornos causados pelas fortes rajadas de vento que atingiram Brusque na noite de quinta-feira, especialmente na rua David Hort, no bairro Dom Joaquim.

Créditos: Ciro Groh/O Município >>

*Créditos: família Beilfuss >>

