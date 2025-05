À medida que maio avança para seus últimos dias, os moradores de Brusque sentem a progressiva influência do outono, que sutilmente prenuncia os contornos climáticos do inverno.

Esta quinta-feira, 22, em particular, materializou então essa transição de forma notável.

A cidade vestiu-se de uma paleta cinzenta sob um céu uniformemente encoberto, cenário este que teve como protagonista as baixas temperaturas, fixando-se abaixo dos 17°C no município.

Região de Brusque

Contudo, essa atmosfera evocando a proximidade da estação mais fria do ano não se restringiu aos limites de Brusque, estendendo-se por toda a extensão do Vale do Itajaí-Mirim.

Para ilustrar essa realidade de maneira vívida e objetiva, uma galeria de imagens aéreas capturadas por drone apresentará a beleza singular dessa paisagem outonal com ares invernais.

Frio em números

Entretanto, antes de se apreciar a coleção de fotografias, a presente matéria oferece um levantamento detalhado das temperaturas registradas no início da tarde desta quinta-feira.

Esse período, usualmente marcado pelo maior aquecimento diário, revela números que inequivocamente sugerem a necessidade de agasalhos para os residentes de todo o Vale do Itajaí-Mirim.

Os dados dessa apuração, destacados em vermelho na tabela a seguir, comprovam assim a referida tendência.

Previsão após anúncios

Brusque ainda instável

Segundo o meteorologista Leandro Puchalski, a atmosfera pré-invernal atuante deve então persistir ao longo desta semana em Brusque e região.

O especialista antecipa que, pelo menos até o sábado, 24, o quadro climático permanecerá instável, com a possibilidade de precipitações a qualquer momento e temperaturas que dificilmente ultrapassarão a marca dos 20°C no município e arredores.

Dessa forma, o profissional aconselha cautela no planejamento de atividades ao ar livre até o fim de semana, devido à persistência do risco de chuva e das temperaturas mais baixas em Brusque e região.

Brusque sob tons de cinza

E, conforme anunciado anteriormente, a matéria culmina na presença de uma primorosa galeria de fotografias.

Através das lentes aéreas do drone, e também com algumas perspectivas do solo, essas imagens retratam, de forma eloquente, o clima frio que antecede a chegada do inverno em Brusque.

Acompanhe, pois, a beleza capturada nas cenas ilustradas abaixo, que revelam a atmosfera de transição em Brusque.

