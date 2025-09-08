Setembro avança em Brusque sob um cenário climático marcado pela instabilidade. Nos primeiros oito dias do mês, a cidade enfrenta chuvas recorrentes e poucas aberturas de sol.

O resultado, pois, é um cotidiano impactado pela umidade constante, dificultando desde atividades ao ar livre até tarefas rotineiras, como a secagem de roupas.

Esse quadro ganhou ainda mais força. Nesta segunda-feira, 8, Brusque está completando o quarto dia consecutivo sem a presença do sol e com temperaturas máximas contidas, sempre abaixo dos 20°C.

Nesse contexto, a baixa sensação térmica se reflete também nos termômetros, que têm registrado valores modestos, mesmo durante as tardes. Os dados meteorológicos confirmam esse retrato.

Os números em Brusque

Informações coletadas em uma das estações instaladas no Centro da cidade, integrante da rede de monitoramento do observador do tempo Ciro Groh, mostram que setembro apresentou aquecimento mais expressivo apenas no dia 4, quando a máxima chegou a 26 °C.

Fora essa exceção, a maioria dos dias foi então marcada por frio úmido, com presença constante de chuvas e céu encoberto.

Confira a seguir o recorte climático dos oito primeiros dias do mês em Brusque.

Os dados incluem as temperaturas mínimas e máximas registradas diariamente, além do volume de chuva acumulado em cada período.

Tempo seco em Brusque

Apesar do panorama cinzento, a previsão aponta para uma mudança. De acordo com o meteorologista Piter Scheuer, já na tarde da terça-feira, 9, o tempo deve começar a dar sinais de melhora.

A expectativa é de que Brusque e o Vale do Itajaí-Mirim vivam uma sequência de dias secos até, pelo menos, o próximo sábado, 13.

Nesse intervalo, as madrugadas tendem a registrar temperaturas abaixo dos 10 °C, mas, em contrapartida, as tardes devem se tornar agradáveis, com máximas superiores aos 20 °C, ressalta Scheuer.

Brusque sob tons de cinza

Enquanto a trégua não chega, Brusque permanece sob garoa constante e céu acinzentado, cenário que reflete o frio e a umidade persistentes.

Para ilustrar esse cenário, a galeria de imagens registrada nesta segunda-feira mostra, em detalhes, como Brusque tem enfrentado esta condição marcada por umidade.

