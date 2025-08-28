Brusque sobe no ranking de Competitividade dos Municípios 2025; saiba qual a posição atual

A Prefeitura de Brusque marcou presença no XIV Congresso do Conselho Nacional de Secretários de Estado da Administração (Consad), realizado na quarta-feira, 27, em Brasília.

Na ocasião, apresentou o avanço no ranking de Competitividade dos Municípios 2025, elaborado pelo Centro de Liderança Pública (CLP), e a experiência do Gabinete Aberto, reconhecida nacionalmente como uma boa prática de transparência e participação cidadã.

No ranking, Brusque registrou um salto de 12 posições em relação a 2024, alcançando a 78ª colocação nacional entre mais de 400 cidades com mais de 80 mil habitantes.

Segundo a prefeitura, esse ranqueamento do CLP evidencia os avanços e os pontos que ainda precisam de atenção.

“Apesar de algumas mudanças metodológicas terem diminuído a percepção de certos progressos, ele segue sendo um instrumento essencial para avaliar competitividade, atração de investimentos e qualidade de vida. Estar entre os municípios de destaque no país confirma que Brusque é uma das melhores cidades para se viver e nos mostra exatamente onde devemos concentrar esforços para continuar avançando”, comentou o secretário de Parcerias, Concessões e Convênios, José Henrique Nascimento.

No mesmo evento, Brusque apresentou a experiência do Gabinete Aberto, que busca aproximar a gestão municipal da população e consolidar novas práticas de participação cidadã.

“O Gabinete Aberto simboliza essa visão porque coloca o cidadão no centro da decisão pública. Estamos colhendo resultados de uma gestão feita com planejamento, transparência e responsabilidade”, disse o secretário de Transparência e Accountability, Thomas Haag.

Essa experiência foi sistematizada em um artigo científico de autoria do próprio secretário Thomas Haag, do professor associado da Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc), Luiz Felipe Reinecke, e do prefeito de Brusque, André Vechi.

