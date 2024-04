Brusque sofre gol nos minutos finais e perde para o Coritiba

O Brusque foi derrotado por 1 a 0 pelo Coritiba na tarde deste domingo, 28, pela segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Em uma partida na qual o quadricolor teve ótima atuação no estádio Couto Pereira, especialmente no primeiro tempo Dionísio teve um gol anulado e a partida foi decidida com gol de Brandão, aos 39 do segundo tempo. É a primeira derrota do time de Luizinho Lopes na competição, após a vitória por 3 a 1 na estreia.

Foi um excelente primeiro tempo do Brusque, dominando a posse de bola, criando ataques, conseguindo finalizações, e atuando como se estivesse em casa. Até gol marcou, anulado pelo VAR. O Coritiba, acuado, fazia sua torcida perder a paciência. Era o Coxa quem tentava contragolpes, muitas vezes em ligações diretas com o goleiro Pedro Morisco.

A defesa brusquense conseguia cortar muitas tentativas de contra-ataque antes da saída do meio-campo, com boas interceptações. Quando chegava à área, a defesa, atenta e bem posicionada, evitava o perigo. Ianson interceptou um sem-número de passes destinados a Leandro Damião.

Pressão do Coxa

Os primeiros minutos de jogo foram do time da casa. O Coritiba, empurrado pela torcida, começou com bons ataques pelos lados, especialmente pela esquerda. Contudo, cruzamentos e cobranças de escanteio não levavam grande perigo a Matheus Nogueira. O Brusque conseguia segurar a pressão.

Aos seis minutos, o quadricolor ameaçou pela primeira vez. Após jogada ensaiada em escanteio, Alex Ruan cortou a marcação, encheu o pé direito e Pedro Morisco se jogou para desviar de leve para escanteio. Já a partir dos nove minutos, o Brusque já estava reequilibrando o jogo e começava a crescer.

Domínio do Brusque

Aos 18, Paulinho Moccelin fez belo passe alto para Dionísio. Dentro da área, livre, o camisa 7 dominou. Quando chutou, Pedro Morisco já chegava com tudo para fechar o ângulo e fez outra ótima defesa para escanteio.

O Brusque chegou a balançar as redes aos 29. Serrato desarmou Morelli na saída de bola do Coritiba, avançou e fez o passe para Dionísio, chegando no meio da área. O camisa 7 encheu o pé, a bola ainda desviou em Jamerson e entrou.

Contudo, conferindo o lance pelo monitor do VAR, o árbitro Fabiano Monteiro dos Santos apontou falta de Serrato na origem do lance. Morelli já estava caindo, mas o volante ainda atingiu o adversário antes de tomar a bola.

Aos 37, o Coritiba se enrolou e Guilherme Queiróz recebeu na intermediária. Ele chutou de longe, a bola desviou em Bruno Melo e saiu em escanteio.

Segurança atrás

Figueiredo fez uma boa finalização em sua característica típica aos 25 minutos. Dominou e, de longe, tentou o chute colocado, mas a bola passou por cima do gol. Matheus Nogueira estava nela.

Aos 34, respondendo ao gol anulado, Yago cortou para dentro e chutou de fora da área. Matheus Nogueira defendeu e, na disputa de Figueiredo com Mateus Pivô no rebote, foi assinalado tiro de meta.

Já aos 44, perde-e-ganha na área terminou com a bola chegando em Jamerson, que chutou de fora da área. A bola desviou em Mateus Pivô e ficou com Matheus Nogueira.

Damião desperdiça

O Coritiba voltou com tudo para o segundo tempo, voltando a pressionar como nos minutos iniciais da partida. Aos três minutos, Ronier cobrou escanteio. Morelli desviou na primeira trave e a bola chegou à meia altura para Leandro Damião, na pequena área. O camisa 9 tentou de peixinho, a bola bateu no gramado e passou por cima do gol. A chance mais clara do Coxa.

Aos sete minutos, Matheus Frizzo, que entrou no intervalo, chutou firme. Matheus Nogueira fez boa defesa no canto para escanteio. Aos oito, Leandro Damião recebeu na área e fez bom passe de calcanhar para Lucas Ronier. Ele abriu espaço e chutou rasteiro. A bola passou perto do gol.

Em aberto

Também como ocorreu na primeira etapa, o Brusque conseguiu suportar este abafa do Coritiba e a partida foi se reequilibrando. Contudo, o quadricolor não chegava à frente com o mesmo perigo visto no primeiro tempo.

Os anfitriões conseguiam boas combinações de passes pelo meio, combinando com o lado esquerdo. Aos 24 minutos, o Coxa chegou bem ao ataque. Ronier fez o passe para Jamerson, que chutou cruzado, de dentro da área. A bola bateu na trave, mas logo depois foi marcado o impedimento. Jamerson havia recebido em posição irregular.

O gol do jogo

O Brusque não conseguia escapar em contra-ataques, mas segurava o Coritiba sem grande sofrimento. Num dos raros ataques, aos 37, Dentinho finalizou e a bola explodiu na marcação.

Aos 39, o Coritiba fez o gol da vitória. Matheus Frizzo fez belo passe alto para Leandro Damião na área. O centroavante subiu sozinho nas costas de Wallace e fez o passe de cabeça para Brandão, que completou também um cabeceio, no contrapé de Matheus Nogueira.

O Brusque ainda conseguiu se lançar ao ataque para tentar o empate, sem sucesso. Aos 45, Olávio girou bem e chutou da entrada da área, para boa defesa de Pedro Morisco. Aos 47, Cristovam arriscou de longe e mandou por cima.

Próximo jogo

O próximo desafio do Brusque é na Copa do Brasil, contra o Atlético-GO, na Arena Joinville, às 16h desta quarta-feira, 1º. Pela Série B, o quadricolor volta a campo às 16h de domingo, 5, contra o Goiás, no Gigantão das Avenidas, em Itajaí.

O Coritiba recebe o Sport às 20h30 desta sexta-feira, 3, pela terceira rodada da Série B.

Coritiba 1×0 Brusque

Campeonato Brasileiro – Série B

2ª rodada

Domingo, 28 de abril de 2024

Estádio Couto Pereira, Curitiba



Coritiba: Pedro Morisco; Natanael, Maurício Antônio, Bruno Melo, Jamerson; Bernardo (Wesley Pomba), Morelli (Brandão), Yago (Matheus Frizzo); Lucas Ronier (Geovane Meurer), Figueiredo (Sebastian Gómez); Leandro Damião.

Técnico: Guto Ferreira

Brusque: Matheus Nogueira; Mateus Pivô (Cristovam), Ianson, Wallace, Alex Ruan; Rodolfo Potiguar, Serrato (Anderson Rosa), Dionísio (Jhemerson); Dentinho, Paulinho Moccelin (Osman); Guilherme Queiróz (Olávio).

Técnico: Luizinho Lopes

Gol: Brandão (39′-2ºt)

Cartões amarelos: Bernardo, Leandro Damião, Bruno Melo; Guilherme Queiróz, Mateus Pivô, Rodolfo Potiguar, Osman

Trio de arbitragem (SP): Fabiano Monteiro dos Santos, auxiliado por Luiz Alberto Andrini Nogueira e Gustavo Rodrigues de Oliveira

Quarto árbitro: José Mendonça da Silva Júnior (PR)

VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP), auxiliado por José Eduardo Calza (RS)

