Brusque soma medalhas na Olesc 2025 com ouro na Ginástica Rítmica e pódios no Jiu-Jitsu

O sábado, 25, foi de conquistas e celebrações para Brusque na Olesc 2025. A cidade-sede brilhou na Ginástica Rítmica, garantiu medalhas no Jiu-Jitsu e sediou disputas acirradas no Taekwondo, que reuniu jovens talentos de todo o estado.

Na Ginástica Rítmica, realizada na Arena Brusque, o destaque foi Maria Eduarda Lobo Macedo, que conquistou o ouro no aparelho bola, com nota 19.000. A brusquense subiu ao topo do pódio seguida por Eduarda Zimmermann Menestrina, de Joinville (18.600), e Sara Fidêncio, também de Joinville (18.300).

Na disputa do aparelho mãos livres, o ouro ficou com Júlia Allana Dias Silva, de Timbó, com 18.400 pontos. Sara Fidêncio levou a prata (18.250) e Maria Eduarda Lobo Macedo, de Brusque, completou o pódio, também com 18.250, ficando em terceiro pelos critérios de desempate.

Na classificação geral por equipes, Joinville ficou com o título (135.900 pontos), seguida por Florianópolis (135.450) e Brusque, que encerrou a competição em terceiro lugar, somando 135.250 pontos.

As apresentações encantaram o público e mostraram o talento das jovens ginastas. “Está sendo uma experiência muito legal. Gostei bastante de ficar em primeiro lugar e quero agradecer à minha professora, à equipe e à minha família”, disse Júlia Allana, campeã de Timbó, de apenas 10 anos.

No Jiu-Jitsu, as disputas ocorreram no Ginásio do IFC, em Brusque, com lutas marcadas por técnica e superação. A equipe da casa garantiu medalha de prata com Lucas Emanoel Gonçalves na categoria Branca Leve Masculino e bronze com Isaac Jeske na Médio Masculino.

O evento teve ainda o brilho dos irmãos gêmeos Enzo Gabriel e Peterson Ruan dos Santos de Souza, de Florianópolis, que conquistaram duas medalhas de ouro e protagonizaram um dos momentos mais emocionantes da competição.

As disputas do Taekwondo, realizadas na Escola Monsenhor Gregório Locks, também encerraram o sábado com grandes apresentações.

No feminino, Ana Cláudia Aparecida Lourenço, de Apiúna, ficou com o ouro no Poomsae faixa preta, com 7,58 pontos.

Já no masculino, Gabriel Menon, de Itajaí, conquistou o título na categoria de 37 a 41 kg (Classe A).

A atleta Ana Lourenço, de 13 anos, comemorou o desempenho e elogiou a organização em Brusque. “Aqui está tudo muito organizado, gostei muito da competição e do alojamento. Foi uma experiência incrível”, afirmou.

Com bom desempenho nas modalidades disputadas até o momento, Brusque mantém ritmo competitivo e segue entre as cidades de destaque da Olimpíada Estudantil Catarinense (Olesc) 2025, que segue até o fim do mês com provas em várias modalidades e locais da cidade.