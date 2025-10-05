Brusque supera Ponte Preta e vai à última rodada da Série C vivo na briga pelo acesso
Quadricolor superou a líder do grupo por 2 a 1
Quadricolor superou a líder do grupo por 2 a 1
O Brusque fez o dever de casa e bateu a Ponte Preta por 2 a 1 neste sábado, 4, no Augusto Bauer, pela quinta rodada do grupo C da Série C 2025. DG e Guilherme Pira marcaram para o Quadricolor, e Diego Tavares descontou.
Com a segunda vitória seguida na competição, após três derrotas, o Brusque assume a terceira colocação da chave, com seis pontos, um atrás do Guarani. A Ponte, que já subiu, lidera com dez. O Náutico é o lanterna, com quatro.
Em relação ao último jogo na Série C, Bernardo Franco não fez nenhuma mudança, enquanto Marcelo Fernandes mudou oito jogadores — inclusive o goleiro –, de olho no duelo da última rodada diante do rival Guarani.
O Brusque tomou a iniciativa no início e, logo aos 2, após bola ajeitada por Olávio, DG chutou com veneno da entrada da área, mas Pedro Rocha pegou em dois tempos.
A equipe quadricolor seguiu com mais presença no ataque, mas, por um bom tempo, sem criar oportunidades claras. Quando o jogo entrava em uma fase mais monótona, aos 20, Pira recebeu lançamento pela esquerda, cruzou e a bola sobrou para Clinton. Ele dominou caindo, mas conseguiu rolar para DG bater bonito e vencer Pedro Rocha, fazendo 1 a 0.
Após o gol, o Brusque pouco ameaçou e a Ponte Preta passou a rondar a área. Aos 25, Diego Tavares pegou rebote na entrada da área e chutou firme, em cima de Nogueira. O ponta, ex-jogador quadricolor, foi um dos principais nomes da Macaca na primeira etapa, criando algumas chances e também arriscando chutes de média distância.
A Macaca ainda teve uma série de escanteios, mas pouco assustou nesses lances, parando na defesa bem postada dos mandantes. Apesar de ocupar o campo ofensivo na reta final e de algumas reclamações de pênalti, a Ponte não teve oportunidades realmente claras e o jogo foi para o intervalo no 1 a 0.
Para a segunda etapa, Ricardo Oliveira entrou no lugar de Bruno Lopes no comando de ataque da Ponte Preta. Marcelo Fernandes pensou em dar mais qualidade ao ataque em busca de uma reação, mas o Brusque tinha outros planos. Com menos de um minuto de jogo, Clinton recebeu lançamento longo, fez bela jogada individual e chutou forte, na trave. No rebote, Guilherme Pira chutou rasteiro e mandou para as redes: 2 a 0.
A vantagem de dois gols, porém, durou cerca de dois minutos. Aos 3, após corta-luz de Miguel, Luiz Felipe deu um lindo passe no meio da defesa e Diego Tavares apareceu de frente para o gol para fazer valer a ‘lei do ex’ e descontar. Logo na sequência, o Brusque teve outra boa chance, quando Clinton recebeu pela direita, passou bem por Kevyn e chutou cruzado, mas Pedro Rocha evitou o terceiro do Brusque.
Após um início frenético da etapa final, o Brusque focou em conter o ímpeto da Macaca e o nível do jogo caiu. Entradas fortes passaram a ser mais frequentes e a partida ficou mais truncada, enquanto os técnicos foram usando o banco para tentar revigorar a energia das equipes. Sem muitos espaços, a Ponte seguiu apostando em chutes de fora da área, sem grande sucesso.
Bernardo Franco colocou mais um zagueiro para defender a vantagem mínima, com a entrada de Roberto na vaga de Bernardo, e a zaga do Brusque foi eficiente. Sem grandes sustos na reta final, o Quadricolor segurou o 2 a 1 e conquistou a terceira vitória consecutiva (incluindo a Copa Santa Catarina).
Na segunda-feira, 6, o Brusque recebe a Chapecoense, às 20h, pela Copa Santa Catarina. Já na rodada final da segunda fase da Série C, o Quadricolor visita o Náutico no sábado, 11, às 17h. No mesmo dia e horário, a Ponte recebe o arquirrival Guarani na briga por vaga à final.
Para subir, o Brusque precisa vencer e torcer para o Guarani não vencer a Ponte. Em caso de empate em Recife, a combinação mais simples para que o Quadricolor suba seria uma vitória da Macaca por três gols de diferença sobre o Bugre.
Brusque: Matheus Nogueira; Mateus Pivô, Éverton Alemão, Jhan Pool Torres, Alex Ruan; Jean Mangabeira, Bernardo (Roberto, min. 34/2ºt), Clinton (Biel, min. 41/2ºt), DG (Thomaz, min. 15/2ºt); Guilherme Pira, Olávio (Douglas, min. 15/2ºt)
Técnico: Bernardo Franco
Ponte Preta: Pedro Rocha; João Gabriel (Lucas Emanuel, min. 28/2ºt), Wanderson, Edson, Kevyn; Gustavo Teles (Sergio Raphael, min. 40/2ºt), Luiz Felipe; Serginho (Thiago Oliveira, min. 28/2ºt), Miguel (Pedrinho, min. 28/2ºt), Diego Tavares; Bruno Lopes (Ricardo Oliveira, intervalo)
Técnico: Marcelo Fernandes
Gols: 1-0, min. 21/1ºt, DG. 2-0, min. 1/2ºt, Guilherme Pira. 2-1, min. 3/2ºt, Diego Tavares
Amarelos: Jean Mangabeira, Douglas, Thomaz (BRU); Serginho (PON)
Arbitragem: Rafael Rodrigo Klein, auxiliado por Jorge Eduardo Bernardi e Mauricio Coelho Silva Penna, todos do RS
Como era o cotidiano dos pacientes do antigo e já extinto hospício de Azambuja: