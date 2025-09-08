O Brusque tem 40 jogadores inscritos para a Copa Santa Catarina, competição disputada simultaneamente com a segunda fase do Brasileiro Série C. A estreia do quadricolor é nesta terça-feira, 9, às 20h, contra o Santa Catarina, no Augusto Bauer.

Jogadores que não atuaram contra o Náutico no domingo, 7, devem ser relacionados para a partida. Nem mesmo o técnico Bernardo Franco comanda a equipe na estreia da Copa SC. O auxiliar-técnico Marcos Skavinski, o Marcão, é quem estará dando instruções à beira do campo.

Goleiros: Matheus Nogueira, André Luiz, José Vinícius, Jordan e Lucas Moura;

Laterais-direitos: Mateus Pivô, Danielzinho e Caio Gomes;

Zagueiros: Éverton Alemão, Jhan Pool Torres, Roberto, Maurício, Thiago Freitas e Dionatan;

Laterais-esquerdos: Alex Ruan, Ailton e Ítalo;

Volantes: Jean Mangabeira, Alex Paulino, Bernardo, Carlos Biro, Jhonny Lucas e Luis Gustavo;

Meias: Biel, Thomaz, Robinho e João Vithor;

Pontas: Diego Mathias, Guilherme Pira, Adrianinho, Luizinho, Clinton, Neto e Cauã Marinho;

Centroavantes: Olávio, Douglas Oliveira, João Veras, Luizão, Álvaro e Robson Luiz.

Jogadores em itálico estão lesionados

Dionatan, Neto e Robson Luiz são jogadores oriundos da base do Brusque, que integraram o elenco na primeira parte da temporada. O trio vem treinando separado, assim como o volante Carlos Biro.

Cauã Marinho e Luis Gustavo são jogadores de 17 ano. Eles têm contrato profissional com o Brusque e vêm atuando no time Sub-20.

Considerando que os 16 jogadores que atuaram contra o Náutico não deverão jogar contra o Santa Catarina, uma escalação possível para a estreia na Copa SC tem André Luiz; Caio Gomes, Thiago Freitas, Maurício, Ítalo; Bernardo, Carlos Biro (Jhonny Lucas); Luizinho, João Vithor, Clinton; João Veras.

Lesões

No momento, pelo menos seis jogadores estão indisponíveis por lesão. Um deles é Ailton, que saiu com uma lesão no tornozelo na partida contra o Náutico neste domingo, 7. Será avaliado ao longo da semana e, por enquanto, é dúvida para a próxima rodada da Série C.

O lateral-esquerdo Alex Ruan tem retorno previsto para outubro devido a uma lesão na fáscia plantar (sola do pé). O meia Robinho teve uma luxação de cotovelo durante treino na última semana, e passa por exames. A princípio, não deve passar por cirurgia, mas pode ficar fora por mais duas semanas.

O goleiro Jordan se recupera de lesão no ligamento cruzado anterior do joelho, e deve voltar a campo somente em 2026. Esta é também a previsão de retorno do centroavante Álvaro, que teve ruptura do tendão de Aquiles.

O goleiro Lucas Moura teve uma lesão nos ligamentos do ombro e deverá ser submetido a cirurgia, mas ainda passa por exames.

