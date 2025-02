Brusque tem a sétima maior média de público na primeira fase do Catarinense 2025

O Brusque teve a sétima maior média de público presente na primeira fase do Campeonato Catarinense 2025: 1895 torcedores por partida como mandante. O número supera as médias dos mesmos períodos de 2022, 2023 e 2024. A equipe jogou no Augusto Bauer em seis oportunidades, sendo que a primeira, contra o Avaí, foi com portões fechados, em cumprimento de punição por briga entre torcidas na semifinal do ano anterior.

A temporada 2025 marca o retorno do Brusque ao Augusto Bauer. Por conta das reformas, o quadricolor fez apenas cinco partidas no estádio em 2024, já na reta final do Brasileiro Série B.

No ano anterior, a média foi de apenas 967 torcedores na primeira fase, porque o Brusque precisou receber seus adversários no Estádio das Nações, em Balneário Camboriú. Além disso, jogos contra Joinville e Inter de Lages foram realizados com portões fechados. A média da primeira fase de 2025 supera, por pouco, as de 2022 e 2023, todas no Augusto Bauer. Em 2023, o quadricolor teve apenas a oitava maior média de público da primeira fase.

O Catarinense começou a ter sua primeira fase em turno único em 2020, quando tinha 10 clubes. O time brusquense fez quatro partidas, contra Joinville, Tubarão, Juventus e Concórdia, e superou a marca de 2,4 mil torcedores por jogo.

Todos os números de público presente desta matéria são retirados dos boletins financeiros do site oficial da Federação Catarinense de Futebol (FCF).

Brusque em casa na temporada

Criciúma lidera em média; Avaí x Figueirense foi o jogo com recorde

A maior média de público presente na primeira fase do Catarinense é do Criciúma: 8117 torcedores por jogo. Cinco dos seis jogos do Tigre estão entre os 10 com mais torcida até o momento, mas nenhum está entre os três principais.

O jogo com mais público foi o clássico entre Avaí e Figueirense: 13.732 torcedores estiveram na vitória do Figueira sobre seu arquirrival por 1 a 0 na Ressacada.

Só uma outra partida superou a marca de 10 mil torcedores: Joinville 1×1 Brusque, na quarta rodada.

O Santa Catarina, sensação desta temporada, teve média superior a 2 mil torcedores por jogo. A equipe de Rio do Sul segue invicta no Alfredão e, em sua temporada de estreia na elite estadual, chegou a levar 2947 torcedores no empate em 2 a 2 com o Figueirense.

A Chapecoense, por outro lado, vive situação parecida com a do Brusque em 2024. Sem a Arena Condá à disposição, por conta da instalação de gramado sintético, a equipe tem sido mandante no estádio Josué Annoni, em Xanxerê. Receber adversários a cerca de 50 quilômetros de sua casa proporcionou uma média de apenas 1210 torcedores por partida.

Jogos com mais público

Assista agora mesmo!

Danceteria Komitte reuniu jovens dos anos 1990 e 2000 em diversas festas temáticas: