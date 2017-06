Brusque registrou temperatura de 10,8ºC na madrugada desta terça-feira,20, segundo registro da minha estação fixada no Santa Luzia. Mas o que chamou atenção não foi esta marca mínima observada naquele Bairro e sim, os picos máximos registrados durante a tarde que por sinal, não passaram dos 17ºC fazendo com que nosso município tivesse a tarde mais fria do ano até o momento na média. Sem a presença do sol, a sensação de frio se intensificou ainda mais.

Trago a seguir, os valores extremos por estação, registrados no dia de hoje,20, nos seus respectivos Bairros:

10,8ºC com 15,8ºC /Bairro Santa Luzia/Brusque

12,6ºC com 16,6ºC /Bairro Centro/Brusque

11,9ºc com 17,0ºC /Bairro Rio Branco/Brusque

Segundo a meteorologista Gilsânia Cruz, essa massa de ar frio vai rapidamente perdendo força nos próximos dias. Ainda deveremos ter noites frias pela semana, mas a cada amanhecer menos. Esse enfraquecimento do ar frio será mais sentido durante as tardes, especialmente da segunda parte da semana.