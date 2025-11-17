Brusque tem cerca de 180 atletas na disputa dos Jasc, que iniciam nesta terça-feira

Os Jogos Abertos de Santa Catarina (Jasc) começam oficialmente nesta terça-feira, 18, e seguem até dia 29 em Chapecó. Brusque terá cerca de 180 atletas na disputa, em diversas modalidades.

Duas modalidades já foram realizadas, o surfe e a ginástica rítmica. A disputa da ginástica rítmica foi em Florianópolis, e a equipe de Brusque ficou em segundo lugar geral.

Na ginástica rítmica, entre os destaques individuais, Nicolly Crepas garantiu o segundo lugar no arco, Nicole Hames ficou em terceiro nas maças e Sthefani Dognini em terceiro na fita. Nos conjuntos, Brusque brilhou com o segundo lugar no conjunto misto (arco e bola) e o terceiro no conjunto de fitas, além do segunda lugar no geral de conjuntos.

Brusque recebeu no último dia 6 a cerimônia de acendimento do Fogo Simbólico dos Jasc. A solenidade relembrou que a cidade foi quem recebeu a primeira edição do evento, em 1960.

As modalidades que atletas brusquenses vão participar são jiu-jitsu (masculino e feminino), vôlei de praia (masculino e feminino), boxe masculino, ciclismo (masculino e feminino), atletismo (masculino e feminino), judô masculino, natação (masculino e feminino), ginástica artística feminina, futsal feminino, basquete 3×3, futebol feminino, basquete masculino, tênis de mesa (masculino e feminino), bocha Rafa Vollo feminina, bolão 16 masculino, voleibol feminino, tiro armas curtas e taekwondo (masculino e feminino).

Nesta edição, segundo a Fundação Municipal de Esporte (FME) de Brusque, os atletas da cidade entram como favoritos ao pódio no basquete masculino, voleibol e futsal feminino, e boxe, entre outros.

Preparação

Superintendente da FME, Luiz Paulo de Souza Silva destaca que a preparação dos atletas de Brusque para os Jasc é feita de forma planejada ao longo de todo o ano, respeitando cada modalidade, mas seguindo um acompanhamento geral da fundação.

“Cada equipe desenvolve um planejamento técnico e físico com base no seu calendário e da Fundação Catarinense de Esporte (Fesporte)”, detalha.

Além dos atletas, a delegação brusquense será composta por uma equipe de profissionais – técnicos, auxiliares, responsáveis por cada modalidade. Somam-se a eles os coordenadores da FME, responsáveis por logística, transporte, alimentação e alojamento, além de motoristas e profissionais de apoio.

A FME trabalha para melhorar o desempenho em todas as competições que a Fesporte promove. Um exemplo, destaca Luiz Paulo, é a melhora no quadro geral da Olesc, onde a cidade passou de 24º na edição anterior para oitavo neste ano.

“O foco para os Jasc é melhorar a classificação no quadro de pontos em relação ao último ano, ao mesmo tempo em que cada modalidade traça suas próprias metas, como chegar a finais, buscar medalhas ou manter o bom histórico de Brusque em esportes nos quais o município tradicionalmente se destaca”. Em 2024, nos Jasc disputados em Concórdia, Brusque ficou em décimo lugar.

“O investimento no esporte é visto como fundamental para Brusque. Além de formar atletas, ele impacta diretamente na vida social dos jovens, oferecendo disciplina, saúde e oportunidades. Os resultados nas competições fortalecem a identidade do município e trazem visibilidade, enquanto o esporte movimenta a economia local por meio de eventos, turismo e comércio. Para avançar ainda mais, buscamos o investimento na ampliação das categorias de base, na modernização de espaços esportivos, o fortalecimento de parcerias com a iniciativa privada e a ampliação dos programas esportivos, como o bolsa atleta e técnico”, completa Luiz Paulo.

Guabiruba terá representantes em três categorias: jiu jitsu, caratê e basquete 3×3. O secretário de Esporte, Lazer e Assuntos para a Juventude de Guabiruba, Joelcio Moisés Rodrigues, acompanha a delegação. Botuverá teria um representante no downhill, mas o atleta acabou se lesionando em treinos antes da competição.

Assista agora mesmo!

Como a caverna de Botuverá foi encontrada na década de 1950:

