Brusque teve mais um dia com temperaturas altas para a época do ano na parte da tarde, com valores máximos chegando próximo da casa dos 30ºC.

Este abafamento sentido uma vez mais nesta quarta-feira,02, pelos brusquenses em pleno inverno, antecede a chegada de uma massa de ar polar, que começará agir na nossa região a partir desta quinta,03, segundo nos informa Erikson de Oliveira, meteorologista da Epagri/Ciram. Antes porém, a chuva, que deverá atingir nosso município ainda no decorrer desta noite. Abaixo temos a imagem do Radar da Aeronáutica mostrando a presença de chuva em SC neste princípio de noite,02, de moderada intensidade em áreas do Planalto Sul, destacado em amarelo, sendo fraco nas demais áreas em verde, que inclui nossa região do Vale do Itajaí…..Horário de atualização desta informação: 18:30h/Local.

Picos de temperaturas em Brusque e Guabiruba hoje registrado por minhas estações:

15,4ºC/28,7ºC /Centro/Brusque

13,9ºC/28,0ºC /Aymoré/Guabiruba

15,1ºC/28,0ºC /R.Branco/Brusque

13,6ºC/25,8ºC /Trutas/Lageado Alto/Guabiruba

15,0ºC/24,3ºC /S.Luzia/Brusque

Pelo Vale do Itajaí: