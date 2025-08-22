Nesta sexta-feira, 22, Brusque registrou o dia mais quente do atual mês de agosto, com temperaturas que denotaram uma breve ruptura na sequência de dias dominados pelo clima típico de inverno.
*Confira a galeria de fotos no fim da edição.
O aquecimento moderado, embora prometendo ser pontual, foi suficiente para estabelecer um novo patamar térmico no município, às vésperas da chegada de uma frente fria prevista para o fim de semana.
Com efeito, durante a tarde, os termômetros atingiram 29,5°C no bairro Limeira Alta, configurando o ponto mais elevado de temperatura registrado nesta sexta-feira em Brusque.
Na sequência, o campus da Unifebe, localizado no bairro Santa Terezinha, registrou 29,3°C, consolidando-se como o segundo maior índice térmico do dia — ambos considerados marcas inéditas para o município no contexto dos primeiros 22 dias deste mês de agosto.
Em outras áreas monitoradas da cidade, os registros oscilaram acima de 27°C, reforçando um cenário de aquecimento que, por sinal, transcendeu os limites de Brusque.
Brusque e o retorno do frio
Embora a ausência de nuvens tenha proporcionado uma sexta-feira de paisagens vibrantes e ruas movimentadas, a previsão aponta para uma mudança significativa nas condições atmosféricas.
Segundo o meteorologista Piter Scheuer, uma frente fria deve avançar sobre Santa Catarina, impondo um choque térmico que poderá derrubar as temperaturas de forma abrupta no domingo, 24.
A expectativa para esse dia sinaliza índices que não devem ultrapassar a marca dos 17°C, em claro contraste com o aquecimento então registrado nesta sexta-feira.
Aquecimento em números
A seguir, a tabela apresenta a relação completa das temperaturas máximas registradas nesta sexta-feira em Brusque e região.
E, mais adiante, no encerramento da edição, após os anúncios, uma galeria especial apresenta cenas que retratam a atmosfera desta sexta-feira ensolarada.
As imagens, além de ilustrar o momento, ajudam a compor o contraste com o frio iminente à vista — um breve intervalo de estabilidade climática, prestes a ser interrompido pela virada no tempo.
•Ajude a manter este trabalho do Blog do Ciro Groh, contribuindo então com qualquer valor via Pix, através do CPF chave: 57029768949
Brusque em fotos o apoio comercial
*São eles que mantém este trabalho/Clique e saiba mais
Oferecimento:
Leia também:
1. VÍDEO – Conheça a mulher que então se declara bruxa em Guabiruba
2. Barragem de Botuverá: imagens então capturam natureza e desafio do projeto
Brusque vista na sexta-feira
*Créditos: Ciro Groh/O Município >>
•Receba, pois, diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.
Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK