Brusque tem duas empresas no ranking das 300 maiores varejistas do país

Duas empresas brusquenses estão no ranking das 300 maiores varejistas do Brasil, divulgado pela Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo (SBVC) neste mês.

Com faturamento de R$ 3,8 bilhões em 2016, a Havan ocupa a 29ª posição do ranking, à frente de Pernambucanas e Lojas Marisa.

O Supermercados Archer também está presente na lista, ocupando a 240º posição, com faturamento de R$ 357,5 milhões em 2016.

A Havan, recentemente, inaugurou sua 100ª loja no país, em Rio Branco, no Acre, e é a mais bem colocada entre as empresas do Vale do Itajaí presentes no ranking. Para o diretor-presidente da rede, Luciano Hang, figurar na lista é um orgulho para toda a equipe.

“Estamos muito felizes em pertencer a este grupo e estarmos tão bem posicionados. Vamos fazer um trabalho ainda melhor em 2017, crescendo e gerando empregos em todo o Brasil”.

O Supermercados Archer conta com nove lojas na região, além do atacado e do empório.

Top 10 do ranking da Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo

Brusque, inclusive, é o município do Vale do Itajaí com mais empresas presentes no ranking. Itajaí e Blumenau contam com apenas uma na lista (Grupo AMC e Cia Hering, respectivamente). Em todo o estado são 18.

Nas primeiras colocações do ranking estão o Grupo Carrefour, GPA Alimentar (Pão de Açúcar, Extra), Walmart, Grupo Via Varejo (Casas Bahia, Ponto Frio) e Lojas Americanas.

De acordo com o ranking, entre as dez primeiras colocações estão as quatro maiores supermercadistas, duas varejistas de eletromóveis, duas dos ramos de drogaria e perfumarias e duas de departamento, sendo uma delas, exclusivamente online.

Vale do Itajaí na lista

O setor supermercadista, a qual pertence o Archer, é o que tem maior representação no ranking. Das 300 empresas avaliadas, 144 pertencem a este segmento, uma vez que é um setor de alto volume e baixas margens de operação, em que escala é fundamental para se manter competitivo.

O segundo setor mais representado é o de Moda, Calçados e Artigos Esportivos, com 49 varejistas. De acordo com a SBVC, o top 5 do varejo brasileiro respondeu por 28,06% do faturamento total das 300 empresas listadas no ranking.

O segundo setor mais representado é o de Moda, Calçados e Artigos Esportivos, com 49 varejistas. Já as 300 empresas listadas no ranking, somadas, apresentaram um faturamento estimado de R$ 562,136 bilhões.