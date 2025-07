Esta sexta-feira, 18, iniciou com um amanhecer marcado por forte contraste térmico em Brusque. Enquanto o bairro Santa Luzia registrou apenas 7,9 °C, no Santa Terezinha os termômetros apontaram 12,8°C.

*Confira a galeria de fotos exposta no fim da edição

Uma diferença de praticamente 5 °C entre áreas consideradas próximas é algo pouco comum em Brusque.

Segundo o monitoramento climático conduzido por Ciro Groh desde 1987, variações tão acentuadas dentro do mesmo município são raramente registradas.

A tradicional festa em Brusque

Inclusive, esse contraste térmico inusitado coincidiu com uma sexta-feira marcada pela intensa movimentação nos bastidores de uma das festas mais tradicionais da cidade.

Os preparativos para a 77ª Festa dos Motoristas seguem transformando o bairro Dom Joaquim em um verdadeiro centro de atividades.

Fogões a lenha já estão a todo vapor, impregnando o ar com os sabores genuínos da culinária local.

Nas cozinhas, voluntárias dedicadas trabalham desde cedo na confecção da polenta com galinha, prato que será servido ainda nesta sexta-feira à noite, marcando o início das celebrações.

Fim de semana festivo

A programação então segue no sábado, 19, com novas atividades festivas que antecipam o ponto alto do evento.

No domingo, 20, a programação tem início com a tradicional procissão pelas ruas da cidade, conduzindo os veículos para a bênção.

Em seguida, às 10h, será celebrada a missa solene, mantendo o ritmo da manhã festiva e antecedendo as demais atividades que marcam o domingo especial no bairro Dom Joaquim.

São momentos, pois, que simbolizam a fé e a tradição de um evento que há décadas integra o calendário cultural de Brusque.

*Confira a previsão do tempo e a galeria de fotos mais adiante >>

Previsão e fotos após anúncios

Frio seco em Brusque

O especialista da Climaterra, Ronaldo Coutinho, explica que o frio em Brusque e região deve se repetir na madrugada de domingo e também no amanhecer de segunda-feira, 21.

Entretanto, segundo ele, há uma tendência de elevação gradual das temperaturas ao longo da próxima semana

Além disso, como o tempo seco deve persistir, há ótimas perspectivas para a realização tranquila dos eventos externos programados, favorecendo diretamente o andamento das celebrações previstas no bairro Dom Joaquim.

Brusque em fotos

Ao leitor, fica o convite para conferir uma galeria exclusiva de imagens, retratando os preparativos da festa e o cenário típico desta sexta-feira ensolarada em Brusque.

As fotos foram feitas no local e capturam não apenas o trabalho das cozinheiras e os detalhes das barracas, como também a atmosfera que antecipa um dos eventos mais esperados do ano.

Acompanhe, portanto, as cenas preparadas exclusivamente para fechar em grande estilo esta edição.

*Créditos das imagens: Ciro Groh/O Município >>

