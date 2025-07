Passadas 10 das 19 rodadas da primeira fase da Série C, o Brusque tem a sétima menor média de público presente da competição: 1.365 torcedores. A equipe está à frente de Ituano, Retrô, Tombense, São Bernardo, Ypiranga e Floresta. O CSA é o dono da maior média até aqui, com 7.025 torcedores por jogo.

O recorde do Brusque na competição foi registrado na primeira partida em casa, vencendo o Guarani por 1 a 0: 1.645 torcedores estiveram no estádio. A presença do público tem caído a partir da derrota para o ABC, pela quinta rodada. De 1.459 naquele jogo, caiu para 1.285 na vitória sobre o São Bernardo e 1.005 no empate com o Tombense.

A partida com mais público até aqui foi Náutico 0x1 Ponte Preta: 9.500 torcedores, nos Aflitos. O menor público foi registrado na tarde de segunda-feira, 30: Floresta 2×1 Brusque, com 89 presentes.

CSA, Náutico e Figueirense formam as três melhores médias de público: 7.025, 6.815 e 6.673, respectivamente. Na outra ponta da tabela, o Floresta, sendo mandante em Horizonte (CE), a 40 quilômetros de Fortaleza, ainda não teve mais que 153 pessoas em seus jogos.

Em 2023, na sua última participação, o Brusque terminou a primeira fase com a 13ª média de público da Série C: 1.403, disputando 10 jogos em casa.

