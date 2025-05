Brusque tem manifestação contra escala 6×1 no Dia do Trabalhador

Liderado pelo movimento Vida Além do Trabalho (VAT), Brusque terá uma manifestação contra a escala 6×1 nesta quinta-feira, 1º, feriado pelo Dia do Trabalhador. O movimento defende a redução da atual jornada de trabalho sem a redução do salário.

Em Brusque, a concentração está marcada para as 16h30, em frente ao Terminal Urbano, no Centro. São Paulo, Curitiba, Rio de Janeiro, Salvador, Porto Alegre e Recife são algumas das cidades que já confirmaram a manifestação nesta quinta-feira, além de outras cidades catarinenses, como Florianópolis, Blumenau e Joinville.

Mobilização contra a escala 6×1

A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) de autoria da deputada federal Erika Hilton (Psol-SP), tramita na Câmara dos Deputados e pretende discutir o fim da escala 6×1. O projeto prevê a redução do limite de horas semanais trabalhadas para o modelo de quatro dias de trabalho e três de folga, ou seja, a escala 4×3.

Além disso, a proposta também tem o objetivo de reduzir o limite atual de trabalho para 36 horas semanais, com a carga máxima de oito horas por dia.