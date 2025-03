A Associação Brusque Futsal de Base (ABFB) iniciou suas atividades em janeiro, como um novo projeto de futsal para representar Brusque em competições da categoria Sub-9 à Sub-12. Os treinos são realizados no ginásio do Colégio Cultura e na Arena Brusque. A ABFB estreia em competições neste domingo, 16, e dá continuidade às equipes do Guarani Futsal, que foram encerradas.

A nova associação é iniciativa de um grupo de pais das equipes do Guarani, ativas até 2024. Em torno do projeto, estão empresas apoiadoras e o professor José Carlos Torresani, o Zé Carlos, que comandava as equipes antigas. O objetivo da ABFB é o fortalecimento e incentivo da prática do futsal em Brusque e região, além de manter a tradição que Brusque em Santa Catarina na modalidade, com a participação em competições regionais, estaduais e nacionais.

“A Associação Brusque Futsal de Base foi criada com o anseio dos pais em não deixar morrer um projeto que proporciona tantos ensinamentos através do esporte. Com a soma de muitos esforços e a vontade de fazer acontecer, articulamos a abertura da associação com a busca de apoiadores e locais de treinos. E estamos na expectativa de alcançarmos bons resultados nas competições em 2025”, afirma o presidente da ABFB, Jean Rodrigo Moser.

“Quando as pessoas compartilham os mesmos objetivos e propósitos, conseguimos muita força na busca por realizações e sonhos cada vez maiores. Acredito que com este novo projeto de futsal em Brusque podemos desenvolver ainda mais e melhor a modalidade e, acima de tudo, oportunizar as nossas crianças e adolescentes novas experiências através das competições. Em particular, me sinto muito motivado por fazer parte de mais um capítulo do futsal de base da nossa cidade”, avalia o professor e técnico Zé Carlos.

A ABFB está aberta a contatos por meio do Instagram (@brusquefutsal.abfb), pelo e-mail [email protected] e pelo WhatsApp (47) 99761-1812.

Estreia

A ABFB disputa a Copa Catarinense de Futsal neste domingo, 16, nas categorias Sub-9, Sub-10, Sub-11 e Sub-12. A competição será realizada na Arena Brusque.

