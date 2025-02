“Brusque tem pressa para obras”: vice-prefeito Deco Batisti fala sobre planos na infraestrutura

O vice-prefeito de Brusque, André Batisti, o Deco (PL), inicia 2025 focado na continuidade do trabalho realizado ao lado do prefeito André Vechi (PL). Em entrevista ao jornal O Município, Deco abordou projetos na Secretaria de Infraestrutura Estratégica (SIE), sustentabilidade e perspectivas para o futuro político.



Desde o início do mandato anterior, Deco destaca a importância do SIE como um dos pilares da gestão municipal. Ele retornou ao cargo neste ano.

“Ali, a gente fazia as captações, os grandes projetos e a execução de obras. Hoje, temos muitas obras planejadas para a cidade. Mesmo não sendo engenheiro nem arquiteto, sou formado em Administração e tenho essa experiência em gestão. Estamos ali para somar à equipe, para que as coisas se desenrolem e andem mais rápido do que vinha acontecendo”, afirma.

Ele também relembra conquistas no ano anterior. “No ano passado, fiquei por um curto período lá e conseguimos tirar alguns projetos que estavam parados na gaveta. Assinamos projetos importantes, como a Beira-Rio, a rua Vitor Meirelles e a Estrada da Fazenda, além da PA Santa Terezinha, que tinha prazo de entrega para novembro, mas conseguimos entregar em julho”, ressalta.

“Brusque tem pressa para obras. É uma cidade que, em oito anos, passou por seis prefeitos. Com a mudança de prefeitos, muda-se o estilo e o ritmo de trabalho. Nós estamos buscando otimizar os projetos ao máximo para entregar mais resultados à cidade”, comenta.

Desenvolvimento sustentável

A sustentabilidade também é uma prioridade para o vice-prefeito. Deco menciona o lançamento do edital para a concessão do esgotamento sanitário como um marco importante. “Temos as fossas, mas o nosso esgoto vai direto para o rio, e isso é um ponto negativo”, inicia.

“Acredito que, no novo processo de coleta de lixo, será preciso pensar muito mais em sustentabilidade e reciclagem, além de incentivos para energia renovável. Temos muito o que crescer. A Secretaria de Parcerias, com José Henrique, trabalha muito forte nisso, principalmente em colaboração com a Alemanha, que é uma referência em sustentabilidade”, ressalta.

Relação com o governo estadual

Deco também elogiou a colaboração com o governo estadual, especialmente através do governador Jorginho Mello.

“O Jorginho liberou recursos por meio de emendas parlamentares. Foi feita uma emenda de bancada, que trouxe R$ 2 milhões, com Ana Caroline Campagnolo e Carlos Humberto, para o recapeamento da Beira-Rio (margem direita), a recuperação com enrocamento da margem direita e a recuperação da margem esquerda. Tudo isso veio através de convênios com o governo estadual”, explica.

No entanto, ele observa que nem todas as obras avançaram como planejado. “Não foi possível realizar boa parte das obras porque chegou o período eleitoral, que começa antes das campanhas e termina 30 dias após o segundo turno. Mesmo que Brusque não tenha eleições nesse período, precisamos esperar. Agora, no final do ano, a licitação tanto da recuperação da margem esquerda quanto da estrada da Cristalina já foi iniciada.”

Futuro político de Deco Batisti

Sobre suas aspirações políticas, Deco reforça que seu trabalho está alinhado aos interesses do grupo político e do município.

“Às vezes, a minha vontade não pode prevalecer em detrimento da vontade do grupo ou das necessidades da cidade. Brusque perde muito por não ter representantes aqui, como deputados estadual e federal. Com certeza, o PL fará uma reunião com o governador para alinhar o que ele quer para Brusque”, destaca.

Deco também pondera sobre uma eventual candidatura. “Pela lógica, o André Vechi seria um candidato, mas ele deixou claro que quer finalizar o mandato como prefeito, pois foi eleito para isso. Assim, a sucessão natural seria comigo. Estou à disposição do partido, seja para Brusque ou para o estado. Se precisar ser candidato, eu serei e colocarei meu nome com certeza. Além disso, há toda a questão da sucessão do André, que não poderá se reeleger como prefeito em 2028. É um trabalho que vamos construindo com o tempo.”

Apesar das perspectivas futuras, ele reforça que o foco está no presente. “Trabalhar e entregar resultados aos munícipes”, pondera.

Vontade pessoal

Por fim, Deco comenta sobre sua experiência política e pessoal. “Tenho o desejo de trabalhar e servir. Se eu fosse candidato a deputado, acredito que me sairia muito bem, principalmente em Brasília. Gostei muito da experiência de ser vereador; foi muito bom fiscalizar e sempre fui muito atuante. Como vice-prefeito, não fiquei apenas sentado. Levantei e fui auxiliar. O André me dá essa abertura, pois ele reconhece o melhor das pessoas com muita sensibilidade. Só tenho a agradecer”, conclui.

Ele também expressa o desejo de dar continuidade aos projetos municipais caso assuma a Prefeitura. “Acho que, em quatro anos, não conseguimos executar tudo. Quem sabe, dar continuidade seja importante, pois, às vezes, com a troca de grupos políticos, as obras param. Por outro lado, ser deputado federal também seria uma grande oportunidade, pois é em Brasília que estão os recursos. Isso me permitiria trazer mais benefícios para Brusque”, finaliza.

Assista agora mesmo!

Queda do avião em Guabiruba: testemunhas relembram acidente de 1995 e visitam destroços da aeronave: