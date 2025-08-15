O Brusque recebe o Londrina às 16h30 deste domingo, 17, no estádio Augusto Bauer, pela 17ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O quadricolor pode voltar a utilizar força máxima, sem desfalques por suspensão. E enquanto tenta voltar a vencer no Gigantinho, seu adversário busca se recuperar após duas derrotas consecutivas.

Os quatro jogadores com os quais o Brusque não pôde contar na rodada anterior estão de volta: os meio-campistas Biel e Alex Paulino, o zagueiro Roberto e o lateral-direito Mateus Pivô. Os quatro estavam suspensos na derrota por 2 a 1 para o Anápolis no domingo, 10.

Pivô, que foi desfalque também por lesão, treinou normalmente no Augusto Bauer nesta quinta-feira, 14. O atacante Udeh Clinton, fora da lista de relacionados da partida anterior, volta a ficar à disposição.

Não há desfalques por suspensão. Matheus Nogueira, Ítalo, Diego Mathias, Guilherme Pira e Luizinho estão pendurados.

Uma escalação possível tem Matheus Nogueira; Éverton Alemão, Roberto, Jhan Pool Torres; Mateus Pivô, Jean Mangabeira, Biel (Bernardo), Alex Ruan; Diego Mathias, Guilherme Pira; Olávio.

Outra opção tem Matheus Nogueira; Mateus Pivô, Éverton Alemão, Jhan Pool Torres, Alex Ruan; Jean Mangabeira, Biel (Bernardo); Diego Mathias, Thomaz (Robinho), Guilherme Pira; Olávio.

O Brusque abre a rodada ocupando a sétima posição, com 22 pontos, um a mais que Ypiranga (oitavo) e CSA (nono). Uma vitória aumenta as chances de classificação, podendo significar a volta ao sexto lugar e até abrir vantagem de três pontos para o lado de fora do G-8, a depender de outros resultados.

Vencer o Londrina também quebrará uma sequência de quatro jogos sem vencer no Augusto Bauer, com dois empates e duas derrotas. No retrospecto geral, o quadricolor venceu duas de suas últimas 10 partidas. Os triunfos foram obtidos sobre Maringá e Botafogo-PB, como visitante.

Londrina

O Londrina tenta garantir a classificação para a segunda fase. Para isto, precisa vencer o Brusque e de uma combinação de resultados. A equipe paranaense ocupa a quinta posição, com 26 pontos, e procura também se recuperar após as derrotas para Ituano e Náutico, nas duas rodadas anteriores.

O volante Alison está suspenso, após ter recebido cartão vermelho direto na derrota por 2 a 0 para o Náutico. Uma escalação possível tem Luiz Daniel; Cedric (João Vítor), Rafael Castro, Wallace, Maurício; Lucas Marques, Zé Breno; Iago Teles, Robson Duarte, Vitinho; Eliel (Quirino).

Reencontros

Brusque e Londrina não se enfrentam desde 26 de agosto de 2022, quando o LEC venceu o quadricolor por 1 a 0 no Augusto Bauer, com gol de Douglas Coutinho, pela 26ª rodada da Série B.

Na ocasião, o goleiro Matheus Nogueira defendia o Londrina e o zagueiro Wallace era o capitão do quadricolor. Desta vez, os papéis se invertem.

É a primeira vez que Wallace enfrenta o Brusque. O zagueiro defendeu o quadricolor nas temporadas de 2022, 2023 e 2024, somando 143 jogos e seis gols, além dos títulos do Catarinense em 2022 e da Recopa Catarinense em 2023.

Retrospecto

7 jogos oficiais

2 vitórias do Brusque

1 empate

3 vitórias do Londrina

6 gols do Brusque

7 gols do Londrina

Brusque x Londrina em tempo real

Acompanhe Brusque x Londrina com a descrição dos lances em tempo real em omunicipio.com.br. O pré-jogo começa às 16h.

